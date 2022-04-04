Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что на данный момент рассматривают вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием местных школьников», — прояснили в Информационном центре правительства Тюменской области.
Кроме того, на рассмотрении находится вопрос об улучшении качества питания и, соответственно, увеличении его стоимости. На эту цель планируют направить экономию, сложившуюся из-за фактической посещаемости школьниками образовательных учреждений.
К слову, у тюменцев, чьи дети учатся в школе, есть быстрый способ оплатить питание ребенка. Сделать это можно с помощью информационной системы «Электронная школа Тюменской области». В разделе «Учет питания» родители могут изучить состав комплексов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».