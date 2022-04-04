Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».