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Повышать плату за питание школьников в Тюменской области не планируют

4 апреля 06:58
Фото: 1Mi
Родители школьников из Тюменской области задавались вопросом, вырастут ли их расходы на питание в образовательных учреждениях в 2022–2023 годах. Информцентр регионального правительства заверил, что повышать плату не планируют.
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Дети

«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что на данный момент рассматривают вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием местных школьников», — прояснили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Кроме того, на рассмотрении находится вопрос об улучшении качества питания и, соответственно, увеличении его стоимости. На эту цель планируют направить экономию, сложившуюся из-за фактической посещаемости школьниками образовательных учреждений.

Тюменцы могут быстро оплатить питание школьника с помощью мобильного приложения
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К слову, у тюменцев, чьи дети учатся в школе, есть быстрый способ оплатить питание ребенка. Сделать это можно с помощью информационной системы «Электронная школа Тюменской области». В разделе «Учет питания» родители могут изучить состав комплексов.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

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