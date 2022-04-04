Корпорация МСП и власти регионов предложат бизнесу пакет кредитных льгот

«Программа совместных субсидируемых кредитов уже создана Корпорацией МСП совместно с Москвой и будет запущена 11 апреля. За счет городских субсидий будет компенсироваться часть ставки по кредиту. Как результат, для среднего бизнеса она составит, как мы и анонсировали, 5,5%, для малого и микробизнеса — 7%. Городские власти также будут заниматься предварительным отбором и экспертизой проектов, которые могут получить средства по льготной ставке. В ближайших планах — запуск аналогичной программы для предпринимателей Удмуртии», — сообщил Исаевич.