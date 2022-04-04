Корпорация МСП и власти регионов предложат бизнесу пакет кредитных льгот

Это позволит объединить возможности местных программ содействия с федеральными, направив усилия на поддержку конкретных предприятий и проектов, которые реально важны для регионов. Об этом сообщает ТАСС.
«В текущих условиях важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки, крайне необходима таргетированная поддержка, а не сжигание и распыление бюджетов. Корпорация МСП с рядом регионов разрабатывает специальные программы субсидирования кредитов в рамках нашей льготной ПСК „Инвестиционная“. Схема следующая: регион определяет приоритетные отрасли и выделяет субсидию для поддержки инвестиционных проектов, предприниматели получают кредиты по льготной ставке. Корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает, в результате взаимодействия двух бюджетов получается синергетический эффект», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он же добавил, что свободный лимит по программе — 200 миллиардов рублей до конца года.
Оператором программы может стать любая кредитная организация из числа аккредитованных по программе стимулирования кредитования и выбранных регионом, а также региональная гарантийная организация или фонд развития промышленности субъекта РФ.
«Программа совместных субсидируемых кредитов уже создана Корпорацией МСП совместно с Москвой и будет запущена 11 апреля. За счет городских субсидий будет компенсироваться часть ставки по кредиту. Как результат, для среднего бизнеса она составит, как мы и анонсировали, 5,5%, для малого и микробизнеса — 7%. Городские власти также будут заниматься предварительным отбором и экспертизой проектов, которые могут получить средства по льготной ставке. В ближайших планах — запуск аналогичной программы для предпринимателей Удмуртии», — сообщил Исаевич.
Он также отметил, что при реализации программ льготного кредитования в регионах будет использоваться федеральная модель контроля структуры портфелей банков. Это позволит проследить за тем, чтобы средства выделяли тем предпринимателям, кому они реально необходимы.
Согласно условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка залога бизнес может использовать «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до половины суммы кредита. Как и при подписании договоров по другим продуктам, поручительство можно будет оформить в одном окне при обращении за кредитом в банк. При этом готовить дополнительный пакет документов и отдельно подавать заявку не придется.