Эксперт: Россия может потерять 30% бюджета после отказа ЕС от газа

Аналитик нефтегазового сектора считает, что итальянский политик прав. РФ рискует потерять до 30% федерального бюджета. Как заявил Крутихин, если Россия по собственной воле будет останавливать поставки газа в Европу, то уберет из доходов федерального бюджета самую крупную на данный момент статью, пишет NEWS.ru.
Для России европейский рынок газа является самым большим, его не может заменить “никакой Китай”. Поэтому, добавил он, если вдруг уберется рынок Европы, и Россия прекратит поставки газа на этот рынок, доходы российского федерального бюджета снизятся на 30%.