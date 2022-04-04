Четверо молодых тюменцев пострадали в ДТП на улице Профсоюзной

Два дорожно-транспортных происшествия в выходные зарегистрировали на улице Профсоюзной, 1. Ночью воскресенья водитель автомобиля «Равон Нексия» врезался в бетонный столб. Автолюбитель не смог выбрать безопасную скорость, а также не учел погодные условия.
В результате аварии травмы получили четыре человека в возрасте 18 и 19-ти лет. Все они обратились за помощью медиков.
«Около полуночи в этом же месте водитель „Лады Калины“ врезался в автопогрузчик. За рулем находился 18-летний тюменец со стажем вождения 11 месяцев. Молодой человек получил ссадины лица и другие повреждения. Обстоятельства обеих аварий выясняются», — добавили в региональном ведомстве.
Представители Госавтоинспекции Тюменской области рекомендуют водителям учитывать погодные условия, выбирать безопасную дистанцию и соблюдать правила дорожного движения.