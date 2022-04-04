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Четверо молодых тюменцев пострадали в ДТП на улице Профсоюзной

4 апреля 09:09
Фото: ГИБДД по Тюменской области
В этом месте автомобиль врезался в столб.
В Тюменской области за прошедшие выходные в дорожных авариях пострадали 16 человек. За субботу и воскресенье в общем на территории региона произошло 10 ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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Тюмень

Два дорожно-транспортных происшествия в выходные зарегистрировали на улице Профсоюзной, 1. Ночью воскресенья водитель автомобиля «Равон Нексия» врезался в бетонный столб. Автолюбитель не смог выбрать безопасную скорость, а также не учел погодные условия.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В результате аварии травмы получили четыре человека в возрасте 18 и 19-ти лет. Все они обратились за помощью медиков.

«Около полуночи в этом же месте водитель „Лады Калины“ врезался в автопогрузчик. За рулем находился 18-летний тюменец со стажем вождения 11 месяцев. Молодой человек получил ссадины лица и другие повреждения. Обстоятельства обеих аварий выясняются», — добавили в региональном ведомстве.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Представители Госавтоинспекции Тюменской области рекомендуют водителям учитывать погодные условия, выбирать безопасную дистанцию и соблюдать правила дорожного движения.

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