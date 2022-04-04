Четверо молодых тюменцев пострадали в ДТП на улице Профсоюзной

«Около полуночи в этом же месте водитель „Лады Калины“ врезался в автопогрузчик. За рулем находился 18-летний тюменец со стажем вождения 11 месяцев. Молодой человек получил ссадины лица и другие повреждения. Обстоятельства обеих аварий выясняются», — добавили в региональном ведомстве.