Более 774 миллионов рублей заработал тюменский подрядчик «Мостострой-11»

За 2020 выручка «Мостостроя» оценивалась в 22,6 млрд рублей, что на 18,2 меньше, чем в прошлом году. Причиной такого роста стало повышение эффективности производства и уменьшение себестоимости товаров и услуг.
Акционерное общество было зарегистрировано в июне 2002 года. Оно специализируется на строительстве мостов и тоннелей, но иногда выигрывает государственные контракты на строительство зданий. Генеральным директором «Мостострой-11» является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу.
Компании также принадлежит шесть дочерних точек и пять строительных филиалов, расположенных в других регионах.
Ранее «Наш город» рассказал, как экономические санкции повлияют на строительство двух новых развязок в Тюмени, которые будут созданы «Мостостроем-11».