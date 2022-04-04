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Более 774 миллионов рублей заработал тюменский подрядчик «Мостострой-11»

4 апреля 10:48
Фото: 1Mi
Отмечается, что за прошлый год общая выручка компании составила 26,069 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом прибыль увеличилась на 20,8%.
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Тюмень

За 2020 выручка «Мостостроя» оценивалась в 22,6 млрд рублей, что на 18,2 меньше, чем в прошлом году. Причиной такого роста стало повышение эффективности производства и уменьшение себестоимости товаров и услуг.

Акционерное общество было зарегистрировано в июне 2002 года. Оно специализируется на строительстве мостов и тоннелей, но иногда выигрывает государственные контракты на строительство зданий. Генеральным директором «Мостострой-11» является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу.

Компании также принадлежит шесть дочерних точек и пять строительных филиалов, расположенных в других регионах.

Ранее «Наш город» рассказал, как экономические санкции повлияют на строительство двух новых развязок в Тюмени, которые будут созданы «Мостостроем-11».

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#Новости#Доходы#Экономика#Тюмень#Прибыль#Мостострой-11#Сергей Антонов#Общество
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