Белка прогулялась по центру Тюмени

«Впервые увидел на улице Профсоюзной белку. Она выпрыгнула с частного дома, успешно пересекла 6 полос дороги и залезла на дерево»,уточнил житель Тюмени.
В самом центре города не часто встретишь лесных животных, но периодически они все равно выходят к людям. Например, комментаторы уже видели белок в городе.
Елена Н. вспомнила, что тоже видела белку на улице Володарского. Женщина предположила, что животное сбежало из детского сада № 135, на территории которого в клетке живут белочки. Однако сотрудница садика заверила, что их белка на месте.
Евгения У. тоже отметила, что в прошлом году видела белок в районе Магнита на Профсоюзной.