Белка прогулялась по центру Тюмени

Местный житель удивился, увидев в центре областной столицы белку. Животное не просто сидело на дереве, а перед этим еще и пересекло проезжую часть. Об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте рассказал горожанин Александр Б.

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