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Белка прогулялась по центру Тюмени

4 апреля 08:37
Фото: "ЧС-Тюмень"
Скриншот из видео.
Местный житель удивился, увидев в центре областной столицы белку. Животное не просто сидело на дереве, а перед этим еще и пересекло проезжую часть. Об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте рассказал горожанин Александр Б.
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Тюмень

«Впервые увидел на улице Профсоюзной белку. Она выпрыгнула с частного дома, успешно пересекла 6 полос дороги и залезла на дерево»,уточнил житель Тюмени.

В самом центре города не часто встретишь лесных животных, но периодически они все равно выходят к людям. Например, комментаторы уже видели белок в городе.

Елена Н. вспомнила, что тоже видела белку на улице Володарского. Женщина предположила, что животное сбежало из детского сада № 135, на территории которого в клетке живут белочки. Однако сотрудница садика заверила, что их белка на месте.

Евгения У. тоже отметила, что в прошлом году видела белок в районе Магнита на Профсоюзной.

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