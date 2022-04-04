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35-летняя женщина погибла в ДТП на трассе около Нефтеюганска

4 апреля 06:24
Фото: Госавтоинспекция Югры
За прошедшие выходные на территории Тюменской области в ДТП погиб один человек, еще 6 человек пострадали. Смертельная авария случилась в Нефтеюганском районе 3 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.
Сюжет
Тюмень

В субботу и воскресенье в ХМАО произошло 6 ДТП, в них 1 человек погиб, еще 6 травмированы — среди них несовершеннолетний.

«3 апреля на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» около Нефтеюганска. По предварительной информации, 32-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где легковушка столкнулась с автомобилем «МАН»,отметили в ведомстве Югры.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В легковой машине находились водитель, 35-летняя женщина и 8-летний мальчик. Пассажирка скончалась еще до приезда скорой помощи, а ребенок получил травмы.

Кроме того, за минувшие выходные в Югре сотрудники ГИБДД задержали 30 пьяных водителей. 12 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование, еще 5 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно. К ответственности привлекли 52 водителя, допустивших выезд на «встречку», и 83 водителя за неправильную перевозку детей.

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#Новости#ДТП#Жертвы ДТП#Госавтоинспекция#Тюмень#Анна Доронина#Происшествия
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