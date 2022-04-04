35-летняя женщина погибла в ДТП на трассе около Нефтеюганска

Кроме того, за минувшие выходные в Югре сотрудники ГИБДД задержали 30 пьяных водителей. 12 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование, еще 5 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно. К ответственности привлекли 52 водителя, допустивших выезд на «встречку», и 83 водителя за неправильную перевозку детей.