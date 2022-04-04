35-летняя женщина погибла в ДТП на трассе около Нефтеюганска

В субботу и воскресенье в ХМАО произошло 6 ДТП, в них 1 человек погиб, еще 6 травмированы — среди них несовершеннолетний.
«3 апреля на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» около Нефтеюганска. По предварительной информации, 32-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где легковушка столкнулась с автомобилем «МАН»,отметили в ведомстве Югры.
В легковой машине находились водитель, 35-летняя женщина и 8-летний мальчик. Пассажирка скончалась еще до приезда скорой помощи, а ребенок получил травмы.
Кроме того, за минувшие выходные в Югре сотрудники ГИБДД задержали 30 пьяных водителей. 12 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование, еще 5 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно. К ответственности привлекли 52 водителя, допустивших выезд на «встречку», и 83 водителя за неправильную перевозку детей.