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Из-за гибели пчёл в Тюмени пчеловоды судятся с аграриями

30 марта 08:30
Фото: 1Mi
Из-за гибели пчёл в Тюмени пчеловоды судятся с аграриями
Группа пчеловодов села Исетское потребовала у аграриев по соседству выплатить материальный и моральный ущерб. По заявлению первых, из-за обработки полей пшеницы пестицидами, которую провела соседняя организация в июне прошлого года, произошла массовая гибель пчёл, рассказали в объединённой пресс-службе судов области.
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Суд

В действиях организации были выявлены нарушения правил обращения с пестицидами.

«Пчеловоды требуют компенсацию в размере стоимости пчелосемей, погибших в результате действий комплекса, а также возмещение средств, которые могли получить от полученного мёда, выплату за моральный ущерб и покрытие судебных расходов», следует из дела.

В ответ на эти обвинения комплекс заявил, что пасеки не были правильно зарегистрированы. Более того, там отсутствуют ветпаспорта. Также, по утверждению ответчика, пробы с полей, где проходила обработка, не отбирались, а экспертиза пчелиного подмора, то есть гибели особей, проведено с нарушением.

В деле разберутся эксперты. Следующее заседание суда по этому вопросу пройдёт завтра.

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