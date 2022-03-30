Из-за гибели пчёл в Тюмени пчеловоды судятся с аграриями

В ответ на эти обвинения комплекс заявил, что пасеки не были правильно зарегистрированы. Более того, там отсутствуют ветпаспорта. Также, по утверждению ответчика, пробы с полей, где проходила обработка, не отбирались, а экспертиза пчелиного подмора, то есть гибели особей, проведено с нарушением.