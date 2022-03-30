Хоккеист Кожевников: Вопрос о размере зарплат игроков должны решать спортивные клубы

Однако в целом, как пояснил олимпийский чемпион, идея по поводу ввода потолка для зарплат имеет право на существование. Он рассказал, что положительные стороны введения потолка зарплат в спорте можно увидеть по хоккейному и клубным чемпионатам - игры становятся лучше, хорошие игроки разъезжаются по разным клубам, увеличивается конкуренция. В качестве примера бывший хоккеист привел случай с КХЛ, где сейчас идет плей-офф, и именно после введения в лиге потолка зарплат начала расти конкуренция. Это первый год только сделали потолок зарплат, а в дальнейшем будет все выравниваться, и это вызовет интерес у болельщиков, подытожил Кожевников.