Тюменскую область посетила бизнес-делегация из Казахстана

Первые встречи уже в самом разгаре. Визит делегации начался с посещения предприятий Ялуторовска и Ялуторовского района — «Ялуторовскагропромэнерго» и завода стеновых материалов «Поревит», где компании смогли показать технологический процесс своего производства и продемонстрировать производимую продукцию.