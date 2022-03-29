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Тюменскую область посетила бизнес-делегация из Казахстана

29 марта 04:57
Фото: Тюменское инвестиционное агентство
Накануне, 28 марта, в рамках реверсной бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в Тюменскую область приехала делегация из Республики Казахстан. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

В составе делегации — представители специальной экономической зоны «Qyzyljar», Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области, Палаты предпринимателей, «Северо-Казахстанской Ассоциации Строителей» и Казахских строительных компаний.

Первые встречи уже в самом разгаре. Визит делегации начался с посещения предприятий Ялуторовска и Ялуторовского района — «Ялуторовскагропромэнерго» и завода стеновых материалов «Поревит», где компании смогли показать технологический процесс своего производства и продемонстрировать производимую продукцию.

Впереди еще два дня реверсной бизнес-миссии. Запланированы более 10 выездных встреч на производственные предприятия Тюменского региона и биржа контактов (B2B) с тюменскими компаниями с целью обсуждения взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее власти Тюменской области подписали соглашение с российско-немецкой компанией West-Ost Energie, уже более полувека производящей газопоршневые станции и телпоэнергостанции. Ожидается, что совместно будет реализован проект по сборке газопоршневых установок.

В ближайшем году планируется создание 16 новых рабочих мест. На начальном этапе реализации сумма инвестиций в проект составит 69,75 млн рублей. В 2024–2025 годах в развитие будет вложено ещё 25 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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