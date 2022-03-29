Центр «Мой бизнес» организовал факультативные занятия для студентов в Тобольске

Цель проекта — сформировать у студентов положительное отношение к предпринимательству, показать им на практике возможность развития в районах Тюменской области.
Мероприятия реализуются в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В один день три тобольских предпринимателя встретились со студентами местного многопрофильного техникума на своей территории и поделились личными предпринимательскими историями.О семейном бизнесе по доставке еды «КРУГ& РОЛЛ» рассказали Эдуард и Екатерина Штемберг.
«Бизнесом стал заниматься в первом классе. По объявлению в газетах забирал хомячков, которых отдавали бесплатно, и сдавал за деньги в ближайший зоомагазин» — вспоминает Эдуард. «Теперь у нас бизнес с полной ответственностью за качество еды и быструю доставку, за оплату налогов и обеспечение наших сотрудников»,дополняет Екатерина.
Супруги провели мастер-класс по приготовлению пиццы и в дружной компании оценили ее прекрасный вкус.
Второй предприниматель Ольга Руш встречала учащихся в лаборатории моды и шитья «Ollin Rush». Ольга рассказала о последних модных тенденция, о тканях, принципах работы швейной школы и ателье, а самое главное — посоветовала не бояться начинать свое дело, строить честный бизнес, окружать себя единомышленниками и всегда находить применение своим рукам: будь то в приготовлении еды, шитье или другом мастерстве.
Предприниматель с двадцатипятилетнем стажем Светлана Соловьева, опытный и зарекомендовавший себя в городе и ближайших районах ветеринар, показала клинику и познакомила с ее сотрудниками.
«Лечение и помощь животным доставляет удовольствие и увеличивает личную энергию. Самое сложное в работе ветеринара — это общение с людьми. Этому искусству нужно учиться всю жизнь», — поделилась Светлана.
На каждой экскурсии студенты Тобольского многопрофильного техникума задавали уточняющие вопросы и сразу договаривались о прохождении практики и трудоустройстве на предприятия.
Встречи предпринимателей и студентов организованы в рамках проекта «Факультатив «Мой бизнес». Инициатор проекта — советник губернатора Тюменской области Ольга Леонидовна Езикеева, куратор — специалист Инвестиционного агентства региона Кристина Александровна Фролова.