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Центр «Мой бизнес» организовал факультативные занятия для студентов в Тобольске

29 марта 14:36
Фото: Тюменское инвестиционное агентство
В Тюменской области продолжается реализация проекта «Факультатив „Мой бизнес“», направленного на популяризация предпринимательства среди учеников ССУЗов и агроколледжей, в рамках которого сегодня, 29 марта, прошло занятие для студентов в Тобольске, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Цель проекта — сформировать у студентов положительное отношение к предпринимательству, показать им на практике возможность развития в районах Тюменской области.

Мероприятия реализуются в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В один день три тобольских предпринимателя встретились со студентами местного многопрофильного техникума на своей территории и поделились личными предпринимательскими историями.О семейном бизнесе по доставке еды «КРУГ& РОЛЛ» рассказали Эдуард и Екатерина Штемберг.

«Бизнесом стал заниматься в первом классе. По объявлению в газетах забирал хомячков, которых отдавали бесплатно, и сдавал за деньги в ближайший зоомагазин» — вспоминает Эдуард. «Теперь у нас бизнес с полной ответственностью за качество еды и быструю доставку, за оплату налогов и обеспечение наших сотрудников»,дополняет Екатерина.

Супруги провели мастер-класс по приготовлению пиццы и в дружной компании оценили ее прекрасный вкус.

Второй предприниматель Ольга Руш встречала учащихся в лаборатории моды и шитья «Ollin Rush». Ольга рассказала о последних модных тенденция, о тканях, принципах работы швейной школы и ателье, а самое главное — посоветовала не бояться начинать свое дело, строить честный бизнес, окружать себя единомышленниками и всегда находить применение своим рукам: будь то в приготовлении еды, шитье или другом мастерстве.

Предприниматель с двадцатипятилетнем стажем Светлана Соловьева, опытный и зарекомендовавший себя в городе и ближайших районах ветеринар, показала клинику и познакомила с ее сотрудниками.

«Лечение и помощь животным доставляет удовольствие и увеличивает личную энергию. Самое сложное в работе ветеринара — это общение с людьми. Этому искусству нужно учиться всю жизнь», — поделилась Светлана.

На каждой экскурсии студенты Тобольского многопрофильного техникума задавали уточняющие вопросы и сразу договаривались о прохождении практики и трудоустройстве на предприятия.

Встречи предпринимателей и студентов организованы в рамках проекта «Факультатив «Мой бизнес». Инициатор проекта — советник губернатора Тюменской области Ольга Леонидовна Езикеева, куратор — специалист Инвестиционного агентства региона Кристина Александровна Фролова.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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