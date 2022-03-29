Центр «Мой бизнес» организовал факультативные занятия для студентов в Тобольске

Второй предприниматель Ольга Руш встречала учащихся в лаборатории моды и шитья «Ollin Rush». Ольга рассказала о последних модных тенденция, о тканях, принципах работы швейной школы и ателье, а самое главное — посоветовала не бояться начинать свое дело, строить честный бизнес, окружать себя единомышленниками и всегда находить применение своим рукам: будь то в приготовлении еды, шитье или другом мастерстве.