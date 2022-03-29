На Ямале принимаются все необходимые меры, чтобы поддержать население округа

Решение самых «острых» вопросов находится на контроле губернатора Дмитрия Артюхова.
Приняты меры поддержки для работодателей и граждан, ищущих работу
Представители департамента занятости населения Ямала отмечают, что ситуация на рынке труда в северном округе — стабильная. Уровень безработицы самый низкий среди субъектов УрФО и один из самых низких по стране в целом.
Работу на Ямале ищут 1400 человек, при том, что в окружном банке вакансий свободными остаются больше 15 тысяч рабочих мест. Отметим, что с начала года на 15% сократилось число безработных, которые зарегистрированы в окружной службе занятости. По сравнению с минувшим годом их стало меньше в четыре раза.
На региональном рынке труда остаются наиболее востребованными следующие специальности: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг.
Служба занятости населения каждый день отслеживает ситуацию на рынке труда. По словам директора профильного департамента Ольги Акининой, санкции, которые введены в отношении России, никак не отразились на рынке труда Ямала.
− В регионе разработан и реализуется комплекс мер, который, в случае необходимости, позволит оперативно реагировать на ситуацию, − заверила она.
Одной из мер по стабилизации ситуации на рынке труда стало частичное возмещение затрат работодателей на выплату зарплаты безработным и ищущим работу гражданам. А соискатели могут пройти профессиональное обучение по востребованным компетенциям.
Открытые вакансии доступны на сайте «Работа в России» (trudvsem.ru). Здесь можно разместить резюме, подать заявление на получение услуги по содействию в поиске работы и встать на учет в центр занятости населения. В свою очередь, работодатели могут внести на портал данные о введении режима неполной занятости, а также о планируемом сокращении.
Поддержка тундровиков
На помощь могут рассчитывать и граждане, ведущие традиционный образ жизни. Дополнительную единовременную выплату на Ямале получат тундровики: это поможет коренным жителям в сложившейся экономической ситуации.
Решение было принято Дмитрием Артюховым сразу после поручения президента РФ Владимира Путина. По словам главы северного округа, аналогичная мера поддержки была введена во время острой фазы пандемии — в мае 2020 года.
На помощь могут рассчитывать две категории граждан. Первая − это пожилые северяне, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины — от 60 лет. Всего получателями станут 2 тысячи 476 человек.
Также единовременную выплату на приобретение продуктов питания получат семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Дополнительные средства получат 8 тысяч 497 детей.
Сейчас коренные жители готовятся к весенне-летним перекочевкам к местам летних стоянок и рыбного промысла, и закупают продукты питания впрок. Им выплатят удвоенные «кочевые», сумма составит 5 тысяч рублей.
Подавать заявления на получение выплат не нужно. Средства на детей будут направлены на лицевой счет одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные «кочевые» выплаты.
Отметим, что в настоящий момент проходят дни оленеводов, где люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы
«Кочевые» — это одна из выплат, которую получают представители коренных народов. С 1 января 2020 года ее размер был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей.
На Ямале предусмотрен комплекс мер поддержки коренных северян. Так, с 2017 года действует стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, которые ведут традиционный образ жизни. Он предусматривает предметы первой необходимости для тундровиков — чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.
А с 1 января 2021 года по инициативе главы региона многодетные семьи, у которых родился третий ребенок или последующие дети, получают «чумовой капитал». Это набор необходимого для установки чума, стоимость которого − около полумиллиона рублей.
Права обманутых дольщиков: проблема будет решена до конца 2022 года
До конца 2022 года в северном округе планируют решить вопрос с восстановлением прав местных жителей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. По данным на март, в округе зарегистрировано 34 обманутых дольщика. Это 0,03% от общего числа россиян, которые стали жертвами застройщиков, не выполнивших свои обязательства. Всего в России — 116 тысяч таких граждан.
Решение вопроса находится на личном контроле Дмитрия Артюхова. По его словам, с 2018 года сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты, решив таким образом свой жилищный вопрос.
− По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе — к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется, − считает губернатор.
Отметим, что в 2018 году на Ямале было 518 обманутых дольщиков.
Для решения проблемы с обманутыми дольщиками, в округе был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами».
Предполагается, в частности, предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом, либо возврат вложенных в строительство средств.