На Ямале принимаются все необходимые меры, чтобы поддержать население округа

Работу на Ямале ищут 1400 человек, при том, что в окружном банке вакансий свободными остаются больше 15 тысяч рабочих мест. Отметим, что с начала года на 15% сократилось число безработных, которые зарегистрированы в окружной службе занятости. По сравнению с минувшим годом их стало меньше в четыре раза.