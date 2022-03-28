Социальная политика добывающих компаний в РФ

Как генеральный директор одного из крупнейших добывающих предприятий РФ Максим Барский Сибантрацит вывел на новые — высокие — стандарты в вопросах социальной политики. В рамках своей CSR-стратегии компания активно взаимодействует с местными сообществами, в которых осуществляет свою деятельность. Согласно стратегии устойчивого развития, в разработке которой участвовал Барский Максим, предприятие реализует различные социальные и образовательные проекты, способствует созданию новых рабочих мест.