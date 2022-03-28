Posted 28 марта 2022,, 11:32
Published 28 марта 2022,, 11:32
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ответственность перед обществом, персоналом и окружающей средой становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития ведущих компаний сектора.
Политика в области корпоративной социальной ответственности (CSR) компаний добывающей отрасли включает в себя множество аспектов. Одним из главных является забота о сотрудниках: обеспечение безопасных условий труда, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного развития. Большое внимание уделяется и поддержке местных сообществ: инвестиции в социальную инфраструктуру, поддержка образования, культуры, спорта.
Как генеральный директор одного из крупнейших добывающих предприятий РФ Максим Барский Сибантрацит вывел на новые — высокие — стандарты в вопросах социальной политики. В рамках своей CSR-стратегии компания активно взаимодействует с местными сообществами, в которых осуществляет свою деятельность. Согласно стратегии устойчивого развития, в разработке которой участвовал Барский Максим, предприятие реализует различные социальные и образовательные проекты, способствует созданию новых рабочих мест.
Особое внимание в социальной политике добывающих компаний уделяется вопросам экологии. Добывающие компании активно внедряют технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, и проводят регулярный мониторинг экологической обстановки.
Таким образом, социальная политика добывающих компаний в России является неотъемлемой частью их деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития и создание благоприятных условий для жизни и работы в регионах присутствия.