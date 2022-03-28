Эксперт ответил на вопросы о возможном запрете на хождение валюты

Posted 28 марта 2022,, 16:41
Published 28 марта 2022,, 16:41
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт назвал введение запрета на обращение валюты сложным механизмом. Чтобы прибегнуть к его применению, будет необходимо отключить банки от специальной системы, но и это не поможет полностью избавиться от иностранных денег, считает экономист.
«Это сложный механизм. Наличные ходят у нас, <...> они запретили ввоз наличных. Для того, чтобы запретить движение в долларах и евро, нужно отключить банки от этой системы — через SWIFT, закрыть корреспондентские счета всех наших банков в долларах и евро. Но ходить всё равно валюта будет в каком-то виде внутри страны, потому что можно вот эти все вещи проводить через другие банки, другие системы», — объяснил Богданов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт считает, что в России не будет проблем с валютой, так как ее в больших объемах завозили в страну до ввода ограничений. А запретить обращение денежных средств в современном мире практически невозможно.
«Полностью запретить ничего нельзя в этом современном мире. Речь идёт о запрете ввоза наличных централизованно. Вот раньше ЦБ или какой-то другой банк заказывал партию большую наличных — и партию самолётами привозили. А сейчас этого сделать нельзя. Ну, может, частный банк закажет 100 миллионов долларов, и ему привезут их полулегально. <...> Это всё в иранской ситуации делалось. <...> Но запас наличных у нас большой, потому что перед всеми событиями завозили их сюда. Не думаю, что какие-то проблемы у нас возникнут», — подытожил экономист.