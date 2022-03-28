Эксперт ответил на вопросы о возможном запрете на хождение валюты

«Полностью запретить ничего нельзя в этом современном мире. Речь идёт о запрете ввоза наличных централизованно. Вот раньше ЦБ или какой-то другой банк заказывал партию большую наличных — и партию самолётами привозили. А сейчас этого сделать нельзя. Ну, может, частный банк закажет 100 миллионов долларов, и ему привезут их полулегально. <...> Это всё в иранской ситуации делалось. <...> Но запас наличных у нас большой, потому что перед всеми событиями завозили их сюда. Не думаю, что какие-то проблемы у нас возникнут», — подытожил экономист.