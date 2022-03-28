Банк Хоум Кредит изменит ставки по накопительным счетам и вкладам с 1 апреля

В Банке Хоум Кредит рассказали об изменениях процентных ставок. С первого апреля планируется повысить ставку до 16% по вкладу на 12 месяцев. Вместе с тем планируется уменьшение процентов по вкладам на три и шесть месяцев. По этим банковским продуктам ставки снизятся на 18% и 17% соответственно.

Для того чтобы открыть рублевый вклад на любой срок, необходимо иметь минимальную сумму – 1 тысячу рублей. Сделать это можно в дистанционном режиме через мобильное приложение или через интернет-банк на официальном сайте организации, а также обратившись к оператору одного из отделений банка, пишут "Новые Известия". Пополнять счет можно на сумму от тысячи рублей, но только на протяжении семи дней с даты открытия вклада. С более полной информацией об условиях открытия вкладов можно ознакомиться на официальном сайте Банка Хоум Кредит. Кроме того, изменятся проценты по накопительным счетам, открытым с первого августа прошлого года. Согласно новым условиям необходимо оплачивать покупки дебетовыми картами Банка Хоум Кредит, картами рассрочки и кредитными картами «Кредитная Польза» и «120 дней без %». Общая сумма покупки должна составить от 50 тысяч рублей (по всем картам). В этом случае доходность будет максимальной – 22% годовых. Также планируется изменить проценты, которые начисляются на сумму минимального остатка по накопительным счетам. Так, при транзакциях по картам от 10 тысяч рублей на остаток будет начисляться 17%, в других случаях – 12% годовых. Увеличенный процент начислят на сумму остатка до полутора миллиона рублей, на сумму превышения – 10% годовых. Ставки по вкладам в Банке Хоум Кредит достигают исторически высоких уровней в настоящее время, подчеркнул директор по клиентскому сервису банка Дмитрий Маслов. Вклады с увеличенными процентными ставками – это хороший инструмент для сохранения сбережений. «Ситуация на рынке меняется очень быстро. В такие периоды особенно важно грамотное планирование и взвешенные финансовые решения. Именно поэтому мы решили заранее сообщить о ближайшем изменении ставок по вкладам в нашем банке – чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность», – резюмировал Маслов.