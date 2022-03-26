В этом году отдохнуть в летних лагерях смогут больше ямальских детей, чем раньше

Юные северяне отправятся в летние лагеря на юг не только региона, но и страны — они смогут отдохнуть в Тюменской области, а также в Крыму и Краснодарском крае. Подать заявку на отдых можно с 28 марта.
Льготные путевки для детей ветеранов боевых действий
С просьбой расширить список льготников к главе северного округа Дмитрию Артюхову обратились жители через социальные сети. На запрос отреагировало правительство, в связи с чем право на льготный отдых получили дети, родители которых имеют статус ветеранов боевых действий.
− Ранее, в 2008–2015 годах дети ветеранов боевых действий относились к льготной категории при подаче заявлений. На данный момент эту категорию исключили из льготных, и мой младший ребенок не может воспользоваться льготой, как пользовался старший. Мой супруг проходил службу в Республике Чечня. Буду вам очень признательна, если поможете с этим вопросом, − написала 9 марта местная жительница Ирина Назарова.
Менее чем через две недели были внесены соответствующие изменения в местные нормативные акты, и еще больше детей смогли получить бесплатные путевки.
Отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья
Будет организована и специальная смена для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом попросили родители во время встречи с губернатором: их запрос также был услышан.
Как сообщил Дмитрий Артюхов, в этом году был предусмотрен ряд нововведений. В частности, ведется подготовка к специальной инклюзивной смене для детей с особенностями здоровья. По словам губернатора Ямала, такая просьба была озвучена еще в январе.
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это те, кто не получил в установленном порядке статус детей-инвалидов, однако имеют временные или постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. Сюда входят такие категории, как дети с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, дети-аутисты и так далее.
Первую «социальную смену» планируют провести на базе детского центра «Олимпийская ребячка» с 2 по 15 августа 2022 года. Это спортивный филиал широко известной «Ребячьей республики», расположенный в Тюменской области. Известный центр здесь возвели по современному проекту в 2013 году, и за это время отдохнуть в нем успели тысячи детей.
На протяжении этого времени каждый год в детском центре организуют смены отдыха для детей, сборы спортивных команд, а также соревнования и спартакиады как российского, так и международного масштаба. Современное оборудование и инвентарь для всех видов спорта могут использоваться, в том числе, для отдыха и для спортивных занятий детей с ограниченными возможностями.
Правительство Ямала поставило себе приоритетную цель − социализировать детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые способны сами себя обслуживать. На отдых на одну смену планируется отправить 40 детей. А в общей сложности летом в оздоровительной кампании смогут принять участие 120 ребят, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Они могут поехать отдыхать и в другие лагеря.
В этом году власти планируют отправить в летние лагеря на отдых 6 тысяч 512 детей. С каждым годом число юных северян, которые едут поправить здоровье и провести содержательный организованный отдых в летних лагерях и детских центрах, растет. Так, в прошлом году отдыхать по путевкам отправились около 6000 детей.
На Юг
На 580 путевок с прошлого года увеличилось число мест для маленьких ямальцев в детских лагерях на побережье Черного моря. Этим летом дети отправятся в места отдыха, расположенные в Краснодарском крае и в Крыму. Туда смогут поехать 5 тысяч 610 юных ямальцев, которые отдохнут в лагерях «Остров Мадагаскар» (Краснодарский край), «Ай Кемп», «Смарт Кемп» и «Мандарин» в Крыму. Также жителей Ямала ждут «Ребячья республика» и «Олимпийская ребячка» в Тюменской области.
Все эти базы хорошо зарекомендовали себя и подтвердили, что готовы для приема детей. Об этом после проверки заявил Дмитрий Артюхов.
− Все базы проверены, в большинство из них мы уже отправляли ребят, и они отлично зарекомендовали себя, − подчеркнул губернатор.
Для льготных категорий ямальцев летняя заявочная кампания начинается с 28 марта, для всех остальных — с 4 апреля 2022 года. Стоимость путевки оплачивается из бюджета ЯНАО, родители должны оплатить только дорогу ребенка на отдых и обратно.
Кстати
Отметим, что расширение количества льготников, получивших право на путевки для детей в оздоровительные лагеря − это своевременная и необходимая мера для отдаленного региона крайнего Севера. Однако новые льготные категории — не единственная мера поддержки населения Ямала.
За последние недели в северном округе был реализован ряд инициатив, направленных на поддержку граждан в непростой экономический период. В частности, помощь получат тундровики, ведущие традиционный образ жизни — принято решение выплатить им «удвоенные» кочевые в размере 5 тысяч рублей. Также было решено ввести бюджетный кредит для обеспечения поселений округа топливом. Шаги для стабилизации ситуации приняты и на рынке труда.