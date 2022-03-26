В этом году отдохнуть в летних лагерях смогут больше ямальских детей, чем раньше

На протяжении этого времени каждый год в детском центре организуют смены отдыха для детей, сборы спортивных команд, а также соревнования и спартакиады как российского, так и международного масштаба. Современное оборудование и инвентарь для всех видов спорта могут использоваться, в том числе, для отдыха и для спортивных занятий детей с ограниченными возможностями.