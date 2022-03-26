Буцаев: РЭО профинансировал 5 проектов по обращению с ТКО в 2021 году

В 2021 году Российский экологический оператор направил 6,167 миллиарда рублей на строительство пяти новых объектов в трех субъектах РФ. При этом два миллиарда рублей были направлены на приобретение зеленых облигаций компании «ЭкоЛайн-Вторпласт». Средства были вложены в создание крупнейшего в России комплекса по переработке полимеров.