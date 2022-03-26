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Буцаев: РЭО профинансировал 5 проектов по обращению с ТКО в 2021 году

26 марта 01:13
Фото: pixabay.com
В России построят комплекс по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт». О старте строительных работ сообщили председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов и руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Объем средств, вложенных в проект компанией «РЭО», составит два миллиарда рублей. Глава публично-правовой компании «РЭО» подчеркнул, что в настоящее время требуется оказывать помощь проектам, целью которых является развитие отрасли по обращению с ТКО. Эта поддержка необходима для построения в России экономики замкнутого цикла, пишет 360tv.ru.

В 2021 году Российский экологический оператор направил 6,167 миллиарда рублей на строительство пяти новых объектов в трех субъектах РФ. При этом два миллиарда рублей были направлены на приобретение зеленых облигаций компании «ЭкоЛайн-Вторпласт». Средства были вложены в создание крупнейшего в России комплекса по переработке полимеров.

«Зеленые облигации — это удобный инструмент инвестирования, который позволяет направлять деньги на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих, так называемых ESG-факторов», — пояснил генеральный директор компании.

Суммарный объем средств, который планируется направить на строительство нового объекта, достигнет 7,2 миллиарда рублей, включая собственный капитал компании и заемные средства. При этом два миллиарда рублей предоставит соинвестор — ППК «РЭО» — с помощью выкупа первых в отрасли зеленых облигаций. Банк «ФК Открытие» выступит в качестве партнера проекта.

Глава ООО «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский и вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин приняли участие в церемонии запуска строительных работ крупнейшего комплекса по переработке полимеров. Планируется ввести завод в эксплуатацию во втором квартале будущего года.

Больше половины мощностей нового комплекса будет задействовано в переработке неликвидной, так называемой «полигонной» пленки. Также завод будет перерабатывать традиционные полимеры — ПЭТ, ПНД, ПП.

Отмечается, что в России наблюдается значительная нехватка мощностей для переработки сложноперерабатываемых пакетов. Этот вид отходов увеличивается в России из-за роста интернет-торговли и привычки людей закупать продукты и выбрасывать мусор, используя одноразовые пакеты. Только на комплексе по переработке отходов «Восток» образуется до 300 тонн таких отходов.

Новое предприятие сможет обрабатывать все основные виды пластика. Также в состав производства также будет включено предприятие по производству пластиковых мусорных контейнеров с применением вторичной гранулы мощностью 120 тысяч штук в год.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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