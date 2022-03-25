РЭО выпустил видеодневник об экологическом волонтерстве

Дневник состоит из 12 видеоуроков, рассказывающих о видах эковолонтерства, о том, как стать эковолонтером и организовать подобную работу в клубах и центрах самодеятельности, об успешных кейсах волонтерства и креативной стороне этой деятельности. Буцаев отметил, что контент включает и методическое пособие, которое состоит из программы обучения эковолонтеров на базе вузов и волонтерских организаций, а также ответы на самые частые вопросы, сообщает телеканал «360».