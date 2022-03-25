РЭО выпустил видеодневник об экологическом волонтерстве

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, видеодневник создан в рамках масштабной экопросветительской кампании, которая проводится с прошлого года.
Дневник состоит из 12 видеоуроков, рассказывающих о видах эковолонтерства, о том, как стать эковолонтером и организовать подобную работу в клубах и центрах самодеятельности, об успешных кейсах волонтерства и креативной стороне этой деятельности. Буцаев отметил, что контент включает и методическое пособие, которое состоит из программы обучения эковолонтеров на базе вузов и волонтерских организаций, а также ответы на самые частые вопросы, сообщает телеканал «360».
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что число волонтеров в России растет с каждым годом. Она отметила, что даже в начале пандемии в 2020 году в волонтерских экологических акциях приняли участие около четырех миллионов человек.
«Российский экологический оператор подготовил подробное пособие и видеоуроки об эковолонтерстве, о том, как стать частью этого движения. Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению», — сообщила вице-премьер.