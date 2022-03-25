nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

РЭО выпустил видеодневник об экологическом волонтерстве

25 марта 03:11
Фото: https://reo.ru/
Российский экологический оператор (РЭО) подготовил видеоматериалы об организации экологического волонтерства, успешных кейсах этой работы и добровольчестве среди молодежи. Видео опубликовано на YouTube-канале РЭО.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, видеодневник создан в рамках масштабной экопросветительской кампании, которая проводится с прошлого года.

Дневник состоит из 12 видеоуроков, рассказывающих о видах эковолонтерства, о том, как стать эковолонтером и организовать подобную работу в клубах и центрах самодеятельности, об успешных кейсах волонтерства и креативной стороне этой деятельности. Буцаев отметил, что контент включает и методическое пособие, которое состоит из программы обучения эковолонтеров на базе вузов и волонтерских организаций, а также ответы на самые частые вопросы, сообщает телеканал «360».

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что число волонтеров в России растет с каждым годом. Она отметила, что даже в начале пандемии в 2020 году в волонтерских экологических акциях приняли участие около четырех миллионов человек.

«Российский экологический оператор подготовил подробное пособие и видеоуроки об эковолонтерстве, о том, как стать частью этого движения. Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению», — сообщила вице-премьер.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20