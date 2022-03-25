РЭО установит на Байкале 142 контейнера для раздельного сбора мусора

По словам Буцаева, в прошлом году Иркутской области выделили из госбюджета 17,6 млн рублей субсидии в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Средства были направлены на закупку 963 контейнеров для раздельного сбора ТКО. 142 из них закупили муниципалитеты центральной экологической зоны Байкальской природной территории, пишет 360tv.ru.
Буцаев напомнил, что озеро Байкал внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также призвал бережно относиться к этому уникальному природному образованию.
С ТКО в Байкальской зоне работают региональные операторы ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Иркутская область) и ООО «ЭкоАльянс» (Бурятия). Они сейчас устанавливают новые и обновляют существующие контейнерные группы, а также увеличивают по мере необходимости кратность вывоза мусора. К работе по внедрению раздельного сбора отходов на Байкале подключаются также экологические организации.
Заместитель генерального директора ППК «РЭО» по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал об установке 21 контейнерной площадки в рамках пилотной программы «Установка модульных площадок под РСО». На каждой из них стоит 5 контейнеров: 2 под смешанные отходы и по одному для бумаги, пластика и стекла. Также приобретается спецтехника, предназначенная для вывоза раздельно собранного мусора.
Количество контейнеров на площадке может отличаться. Так, на острове Ольхон сформирована площадка, на которой 6 контейнеров: два — для смешанных отходов и ещё 4 — для бумаги, стекла, пластмассы и металла. Данный проект реализован усилиями «Заповедного Прибайкалья» при поддержке фонда «Озеро Байкал» и бренда Henkel ProNature.
Отмечается, что центральная экологическая зона Байкальской природной территории занимает примерно 90 000 квадратных километров. Она раскинулась на территориях двух соседних регионов: Приангарья и Бурятии.