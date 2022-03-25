РЭО установит на Байкале 142 контейнера для раздельного сбора мусора

Заместитель генерального директора ППК «РЭО» по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал об установке 21 контейнерной площадки в рамках пилотной программы «Установка модульных площадок под РСО». На каждой из них стоит 5 контейнеров: 2 под смешанные отходы и по одному для бумаги, пластика и стекла. Также приобретается спецтехника, предназначенная для вывоза раздельно собранного мусора.