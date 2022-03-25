РЭО будет предоставлять регионам типовую документацию по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал о 58 заявках на оказание помощи в реализации инвестпроектов. В 2021 году уже были профинансированы 5 проектов в 3 регионах. Сумма инвестиций составила 6,2 млрд рублей. Он заявил, что многие объекты в данной сфере не имеют утвержденной проектной документации. Именно поэтому заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила РЭО разработать типовые проекты комплексных объектов по обработке и утилизации ТКО, пишет 360tv.ru.