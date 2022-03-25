РЭО будет предоставлять регионам типовую документацию по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал о 58 заявках на оказание помощи в реализации инвестпроектов. В 2021 году уже были профинансированы 5 проектов в 3 регионах. Сумма инвестиций составила 6,2 млрд рублей. Он заявил, что многие объекты в данной сфере не имеют утвержденной проектной документации. Именно поэтому заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила РЭО разработать типовые проекты комплексных объектов по обработке и утилизации ТКО, пишет 360tv.ru.
В РЭО выполнили поручение. Более того, набсовет компании одобрил передачу субъектам РФ по запросу проектной документации по объектам в сфере обращения с ТКО на безвозмездной основе. Это позволит не только сократить сроки и упростить согласовательные процедуры, но и быстрее возводить эти объекты.
Отмечается, что специалисты РЭО разработали 3 типовых проекта комплексов по механико-биологической обработке и утилизации ТКО. Это предприятия, способные перерабатывать 50 000, 100 000 и 150 000 тонн ТКО в год. Они включают мусоросортировочный комплекс, участок компостирования органических фракций ТКО и линию производства RDF-топлива из мусора.
Директор по технологиям ППК “РЭО” Олег Шияновский сообщил, что разработанные проекты можно применять как комплексно, так и для строительства отдельных линий и участков.
Эксперты отметили, что проектная документация основана на технологических решениях, также разработанных специалистами РЭО. Благодаря упрощенному процессу выбора технологических и компоновочных схем проектирование новых объектов будет существенно ускорено.