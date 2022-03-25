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Глава РЭО Буцаев: Недобросовестные регоператоры уходят с рынка мусора

24 марта 23:48
Фото: pixabay.com
В России деятельность по обращению с отходами поделена на 287 зон, где работают 177 региональных операторов. За два года 13 из них покинули рынок, что, по мнению гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, стало естественным процессом оздоровления сферы.

По словам Буцаева, с начала действия института регоператоров, то есть с 2019 года, только в 15 зонах они пока не развернули свою деятельность. Он говорил о некоторых муниципалитетах Якутии, Краснодарского, Камчатского и Хабаровского краев, передает tass.ru.

Причинами смены операторов могут быть как низкая собираемость платежей, так и заниженные тарифы, нарушение схем потоков отходов, проблемы с оказанием услуг на труднодоступных территориях. Об этом рассказал замглавы по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгений Карелов.

По словам председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдара Неверова, в начале регоператорам было непросто выполнять свои обязанности, так как эта сфера требует полного вовлечения. Но со временем при поддержке федеральных властей и ППК “РЭО” они справились.

Неверов добавил, что сегодня институт регоператоров стабилен, а основные риски уже не связаны с недофинансированием или другими внешними факторами. С введением расширенной ответственности производителей (РОП), требований федерального центра утилизировать как можно больше вторичных фракций в работе операторов добавятся некоторые функции.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов тоже сказал, что институт регоператоров сформирован. Однако он добавил, что его пока нужно контролировать.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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