Глава РЭО Буцаев: Недобросовестные регоператоры уходят с рынка мусора

По словам Буцаева, с начала действия института регоператоров, то есть с 2019 года, только в 15 зонах они пока не развернули свою деятельность. Он говорил о некоторых муниципалитетах Якутии, Краснодарского, Камчатского и Хабаровского краев, передает tass.ru.