Глава РЭО Буцаев: Недобросовестные регоператоры уходят с рынка мусора

По словам Буцаева, с начала действия института регоператоров, то есть с 2019 года, только в 15 зонах они пока не развернули свою деятельность. Он говорил о некоторых муниципалитетах Якутии, Краснодарского, Камчатского и Хабаровского краев, передает tass.ru.
Причинами смены операторов могут быть как низкая собираемость платежей, так и заниженные тарифы, нарушение схем потоков отходов, проблемы с оказанием услуг на труднодоступных территориях. Об этом рассказал замглавы по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгений Карелов.
По словам председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдара Неверова, в начале регоператорам было непросто выполнять свои обязанности, так как эта сфера требует полного вовлечения. Но со временем при поддержке федеральных властей и ППК “РЭО” они справились.
Неверов добавил, что сегодня институт регоператоров стабилен, а основные риски уже не связаны с недофинансированием или другими внешними факторами. С введением расширенной ответственности производителей (РОП), требований федерального центра утилизировать как можно больше вторичных фракций в работе операторов добавятся некоторые функции.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов тоже сказал, что институт регоператоров сформирован. Однако он добавил, что его пока нужно контролировать.