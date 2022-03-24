Месяц борьбы с туберкулёзом начался в Тюменской области

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В целях обеспечения максимальной полноты флюорографических осмотров для раннего выявления туберкулёза и широкого информирования населения о заболевании в Тюменской области период с 24 марта по 23 апреля объявлен месяцем борьбы с туберкулезом «Здоровые лёгкие».
В ходе проведения месячника будет организовано:
1) информирование граждан, обратившихся в медицинские организации, о профилактике туберкулеза, методах его своевременного выявления и возможности прохождения флюорографического обследования;
2) освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики, раннего выявления туберкулеза и проводимых мероприятий по предупреждению распространения туберкулезной инфекции;
3) предоставление возможности гражданам РФ (независимо от места их регистрации) при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, пройти флюорографическое обследование;
4) работа телефона горячей линии (3452) 42-24-98 в рабочие дни с 09:00 до 17:00;
6) работа передвижного флюорографа в рамках проведения акции 26 марта и 23 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а, ТРЦ «Кристалл».
По данным областного клинического фтизиопульмонологического центра, в 2021 году заболеваемость туберкулезом среди постоянно проживающего населения области по сравнению с 2020 годом снизилась на 1,2 %. Специалисты наблюдают незначительный рост заболеваемости туберкулёзом среди детей в возрасте от 0 до 17 лет: в 2021 году заболевание диагностировано у 26 детей, а в 2020 году туберкулёзом заболели 24 ребёнка.
В 2021 году методом иммунодиагностики обследовано 293 902 ребенка в возрасте от 1 до 14 лет.
Хороших результатов удалось добиться и в применении хирургических методов лечения: в 2021 году пролечено 256 человек из числа пациентов, состоящих на диспансерном учете по поводу заболевания туберкулезом, из них 87 – с впервые в жизни установленным диагнозом. Торакальными хирургами Областного клинического фтизиопульмонологического центра выполнено 40 высокотехнологичных медицинских операций по поводу туберкулеза лёгких.
Согласно данным на 01.01.2022, в регионе на учете по поводу активного туберкулеза состоят 1212 человек, это на 289 человек меньше по сравнению с 2020 годом, когда на учёте состоял 1501 пациент.