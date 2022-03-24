Месяц борьбы с туберкулёзом начался в Тюменской области

По данным областного клинического фтизиопульмонологического центра, в 2021 году заболеваемость туберкулезом среди постоянно проживающего населения области по сравнению с 2020 годом снизилась на 1,2 %. Специалисты наблюдают незначительный рост заболеваемости туберкулёзом среди детей в возрасте от 0 до 17 лет: в 2021 году заболевание диагностировано у 26 детей, а в 2020 году туберкулёзом заболели 24 ребёнка.