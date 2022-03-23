Тюменские власти подготовили пакет мер для поддержки экономики в период санкций

Власти разработали комплекс мероприятий для сохранения городской экономики в дополнение к мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях.
«Депутаты городского парламента всегда оперативно отвечали на наши предложения и согласованно действовали по вопросам формирования системы мер для поддержки горожан, организаций, сохранения рабочих мест и оказания помощи бизнесу»,пояснил глава городской администрации.
Также накануне Руслан Кухарук встретился с бизнес-обмудсменом региона Павлом Меньщиковым. Во время встречи они обсудили меры поддержки, призванные помочь поставщикам и заказчикам, чтобы бизнес имел возможность и дальше выполнять контракты в том же объёме.