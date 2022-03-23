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Тюменские власти подготовили пакет мер для поддержки экономики в период санкций

23 марта 07:46
Фото: телеграм-канал Руслан Кухарук
Тюменские власти подготовили пакет мер для поддержки экономики
Сегодня, 23 марта, на онлайн-заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы будут рассмотрен подготовленный городской администрацией пакет мер для поддержки экономики Тюмени в период санкций ЕС против России, сообщил в своём Telegram-канале Руслан Кухарук.
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Тюмень

Власти разработали комплекс мероприятий для сохранения городской экономики в дополнение к мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях.

«Депутаты городского парламента всегда оперативно отвечали на наши предложения и согласованно действовали по вопросам формирования системы мер для поддержки горожан, организаций, сохранения рабочих мест и оказания помощи бизнесу»,пояснил глава городской администрации.

Также накануне Руслан Кухарук встретился с бизнес-обмудсменом региона Павлом Меньщиковым. Во время встречи они обсудили меры поддержки, призванные помочь поставщикам и заказчикам, чтобы бизнес имел возможность и дальше выполнять контракты в том же объёме.

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#Новости#Государственная поддержка#Экономика#Финансовая поддержка#Тюмень#Дарья Гасникова
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