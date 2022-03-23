Тюменские власти подготовили пакет мер для поддержки экономики в период санкций

Также накануне Руслан Кухарук встретился с бизнес-обмудсменом региона Павлом Меньщиковым. Во время встречи они обсудили меры поддержки, призванные помочь поставщикам и заказчикам, чтобы бизнес имел возможность и дальше выполнять контракты в том же объёме.