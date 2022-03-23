РЭО предложил улучшить систему контроля над предприятиями-утилизаторами

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко дала ведомствам поручение подготовить механизмы эффективного контроля за утилизацией. Один из возможных способов — через цифровизацию. В секретариате Абрамченко напомнили: вице-премьер не раз указывала на правовые пробелы и серые зоны, которые по факту помогают не выполнять обязательства по утилизации товаров. Задача состоит в полной ликвидации практики заключения липовых договоров на утилизацию товаров и упаковки, заявили в секретариате чиновницы.