РЭО предложил улучшить систему контроля над предприятиями-утилизаторами

Данные датчиков будут показывать мощность работы оборудования в течение дня. Следовательно, РЭО сможет рассчитать, какой объем мусора завод обработал в сутки.
РЭО направил это предложение в правительство. Данная инициатива, возможно, поможет устранить липовую утилизацию отходов от использованных товаров. Реестр компаний, где можно применять датчики, должен быть готов к 1 июля. Об этом пишет издание iz.ru.
По словам главы экологического оператора Дениса Буцаева, каждый аппарат имеет свою мощность при переработке упаковки или товаров, она требует определенных энергоресурсов. Таким образом, добавил Буцаев, если оборудование будет утилизировать отходы, поступившие на завод, потребление энергии будет одним. При работе аппарата вхолостую объем потребления снизится. Глава РЭО сообщил: фактура о потреблении энергии прояснит, какое количество мусора завод переработал на самом деле.
По заявлению Буцаева, аналогичные решения внедрены и успешно себя зарекомендовали на некоторых заводах в РФ и СНГ. Эксперт сообщил: кроме контроля потребления энергии, можно рассмотреть и другие варианты, например пользоваться онлайн-камерами и тепловизорами: с их помощью можно осуществлять сбор данных о работе линий, персонала.
В данный момент сведения об утилизации упаковки и товаров предприятия представляют на бумаге, их никто не верифицирует, отметили в РЭО. Иногда данные производителей вызывают у регуляторов сомнения.
По мнению представителя РЭО, проблема утилизации является для рынка актуальной. Например, сейчас невозможно проконтролировать объемы обработки утилизации, регуляторы не понимают, что с ними произошло. При этом посредством проверок решить данную проблему нельзя: на количество их проведения есть регламент.
До этого вице-премьер Виктория Абрамченко дала ведомствам поручение подготовить механизмы эффективного контроля за утилизацией. Один из возможных способов — через цифровизацию. В секретариате Абрамченко напомнили: вице-премьер не раз указывала на правовые пробелы и серые зоны, которые по факту помогают не выполнять обязательства по утилизации товаров. Задача состоит в полной ликвидации практики заключения липовых договоров на утилизацию товаров и упаковки, заявили в секретариате чиновницы.