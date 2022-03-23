IT-аналитик заявил, что предотвратить утечку личных данных невозможно

Posted 23 марта 2022,, 19:47
Published 23 марта 2022,, 19:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт отметил, что защитить данные ни на личных устройствах, ни при работе с сервисами и компаниями невозможно, поскольку “слив” происходит из-за контрафактных приложений или ОС, либо по вине самих организаций. Об этом пишет NEWS.ru.
“Утечки из сервиса где содержатся ваши данные по умолчанию никак не защитить, а это номера телефонов, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив изнутри идет из компании. Также происходит утечка личных данных, из-за того что люди сами ставят себе трояны на ПК или телефон, либо они работают с взломанными программами. Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения. Второй момент - передавать свои данные нужно только тем компаниям, которым доверяешь”, - уточнил специалист.
Накануне стало общеизвестно, что мошенники стали активно использовать липовые сайты для проверки сведений банковских карт на соответствие слитой базе. Держателям карт рекомендуют ввести данные банковской карты, чтобы “проверить, не попали ли они в руки злоумышленника”.