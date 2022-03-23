IT-аналитик заявил, что предотвратить утечку личных данных невозможно

“Утечки из сервиса где содержатся ваши данные по умолчанию никак не защитить, а это номера телефонов, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив изнутри идет из компании. Также происходит утечка личных данных, из-за того что люди сами ставят себе трояны на ПК или телефон, либо они работают с взломанными программами. Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения. Второй момент - передавать свои данные нужно только тем компаниям, которым доверяешь”, - уточнил специалист.