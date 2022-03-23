Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз мусора в 2021 году выросла на 5%

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в 2020 году из выставленных 186,5 млрд рублей граждане оплатили 160 млрд. В прошлом году собираемость средств превысила 90%. По мнению экспертов, причина этого в переходе на прямые договоры с жителями и отказе от услуг платежных агентов, пишет rbc.ru.
Наиболее высокими показателями сбора платежей за вывоз ТКО могут похвастаться в Центральном округе — 93,3% от всех выставленных счетов. В Приволжье и на Урале показатели 92,8% и 92,7%. По сравнению с 2020 годом рост составил 0,9 п. п., 4,3 п. п. и 3,7 п. п. соответственно.
В настоящее время в России ни один регион не показывает стопроцентную оплату услуги за вывоз ТКО, однако некоторые субъекты РФ уже близки к этому.
Впрочем, есть и аутсайдеры. Так, уровень сбора в Ингушетии составляет 16,5%, на Алтае — 28%, а в Магаданской области — 34,2%. Эксперты считают, что дело в больших расстояних до абонентов и в том, что регоператоры не имеют доступа к персональным данным должников.
Напомнил Буцаев и о том, что в 2020 году, когда были введены наиболее сильные ковид-ограничения, снизились платежи за комуслуги, в том числе и за вывоз мусора. При этом количество отходов, наоборот, выросло на 25%. Тогда регоператорам пришлось обратиться в федеральный центр за помощью, и кабмин оказал ее. На эти цели было выделено примерно 9 млрд рублей.
Эта дотация, по словам Буцаева, помогла предотвратить мусорный коллапс и позволила регоператорам остаться на плаву. В 2021 году сфера обращения с ТКО стабилизировалась, и поддержка правительства была не нужна. Это отразилось в том числе на собираемости платежей.