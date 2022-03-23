Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз мусора в 2021 году выросла на 5%

Напомнил Буцаев и о том, что в 2020 году, когда были введены наиболее сильные ковид-ограничения, снизились платежи за комуслуги, в том числе и за вывоз мусора. При этом количество отходов, наоборот, выросло на 25%. Тогда регоператорам пришлось обратиться в федеральный центр за помощью, и кабмин оказал ее. На эти цели было выделено примерно 9 млрд рублей.