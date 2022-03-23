Буцаев: В Сибири запустят в работу мусорные заводы общей мощностью 5,9 млн тонн в год

В Иркутской области появится новый комплекс по обращению с ТКО с функциями по обработке и утилизации мусора. Запуск в работу такого объекта запланирован на 2023 год. Также в области будет построено восемь перспективных комплексов по обращению с отходами с 2024 по 2026 год. А в Тыве обсуждается возможность запуска двух предприятий — власти уже утвердили дорожную карту.