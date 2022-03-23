Буцаев: В Сибири запустят в работу мусорные заводы общей мощностью 5,9 млн тонн в год

При этом уточняется, что инвестиции, переданные РЭО, должны покрыть до 95% средств, которые пойдут на реализацию проектов. Об этом пишет rg.ru.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что реализация нацпроекта «Экология» в Сибирском федеральном округе подразумевает запуск новых объектов обработки (сортировки) мусора суммарной мощностью 5,856 миллиона тонн в год. Сейчас компания рассматривает порядка 50 объектов, строительство которых имеет большие перспективы в регионах. Точные расчеты инвестирования таких предприятий будут объявлены позднее. Большую часть проектов планируется реализовать по факту заключения концессионных соглашений за счет средств облигационного займа РЭО.
Замглавы компании по инвестиционному развитию Сергей Королев уточнил, что в каждом из 10 регионов СФО будет построен объект по обращению с отходами.
По заявлению Королева, от Кемеровской области уже получено подтверждающее письмо об исполнении утвержденного концессионного соглашения. В каждом из регионов Сибири в ближайшие годы будут возведены новые, перспективные объекты. РЭО планирует обеспечить таким проектам инвестиционную поддержку с помощью средств облигационного займа, выданного на льготных условиях. Такая мера поддержки, предложенная РЭО, получила одобрение российского правительства летом 2021 года. С этого времени оператор уже направил 6,1 миллиарда рублей на строительство пяти заводов в трех субъектах РФ.
В Иркутской области появится новый комплекс по обращению с ТКО с функциями по обработке и утилизации мусора. Запуск в работу такого объекта запланирован на 2023 год. Также в области будет построено восемь перспективных комплексов по обращению с отходами с 2024 по 2026 год. А в Тыве обсуждается возможность запуска двух предприятий — власти уже утвердили дорожную карту.
В прошлом году РЭО направило 6,1 миллиарда рублей инвестиций в формате облигационного займа на строительство пяти предприятий. Один проект из пяти запланированных уже получил статус зеленого проекта и прошел верификацию — это «ЭкоЛайн-Вторпласт», который будет заниматься переработкой полимеров. В общей сложности за счет финансовой поддержки, обеспеченной РЭО, в работу будет запущено следующее количество мощностей: по обработке — 1 миллион тонн ТКО в год, по утилизации и захоронению мусора — 423 и 123 тысячи соответственно.