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РЭО определился с площадкой для создания экотехнопарка в Ставропольском крае

22 марта 10:07
Фото: pxhere.com
В Ставрополье на территории опережающего развития (ТОСЭР) «Невинномысск» будет построен к 2024 году экотехнопарк. По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, на участке в 15 гектаров будут расположены заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона.

Технопарками называют территории, на которых перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье. А вторсырье, в свою очередь, используют для производства новых товаров. Об этом информирует 360tv.ru.

Как сообщает Буцаев, в конце 2021 года вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым были рассмотрены перспективы создания одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Чтобы скорее приступить к проектированию этого объекта, нужно согласовать дорожную карту. К 2024 году проект будет завершен.

Также Буцаев отметил, что федеральный центр профинансирует строительство всей инфраструктуры на безвозвратной основе. Планируется предоставить резидентам и другие меры поддержки. Следует отметить, что площадка ТОСЭР «Невинномысск» внесет значительный вклад в экономику. Участок в 15 гектаров был очень быстро подобран. Его планируется расширить. Он удобно расположен и обладает всей необходимой инфраструктурой.

По словам Буцаева, резиденты ТОСЭР могут рассчитывать на следующие льготы: субсидирование затрат на покупку оборудования по договорам лизинга до 30%, сниженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет. Резидентами парка, предположительно, могут стать региональные операторы региона.

На территории парка будут расположены заводы по утилизации отходов стекла и производству стекольной продукции, утилизации в цементной промышленности, утилизации отходов бумаги и картона, полимеров.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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