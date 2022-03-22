РЭО определился с площадкой для создания экотехнопарка в Ставропольском крае

Технопарками называют территории, на которых перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье. А вторсырье, в свою очередь, используют для производства новых товаров. Об этом информирует 360tv.ru.
Как сообщает Буцаев, в конце 2021 года вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым были рассмотрены перспективы создания одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Чтобы скорее приступить к проектированию этого объекта, нужно согласовать дорожную карту. К 2024 году проект будет завершен.
Также Буцаев отметил, что федеральный центр профинансирует строительство всей инфраструктуры на безвозвратной основе. Планируется предоставить резидентам и другие меры поддержки. Следует отметить, что площадка ТОСЭР «Невинномысск» внесет значительный вклад в экономику. Участок в 15 гектаров был очень быстро подобран. Его планируется расширить. Он удобно расположен и обладает всей необходимой инфраструктурой.
По словам Буцаева, резиденты ТОСЭР могут рассчитывать на следующие льготы: субсидирование затрат на покупку оборудования по договорам лизинга до 30%, сниженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет. Резидентами парка, предположительно, могут стать региональные операторы региона.
На территории парка будут расположены заводы по утилизации отходов стекла и производству стекольной продукции, утилизации в цементной промышленности, утилизации отходов бумаги и картона, полимеров.