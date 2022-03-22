РЭО определился с площадкой для создания экотехнопарка в Ставропольском крае

Как сообщает Буцаев, в конце 2021 года вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым были рассмотрены перспективы создания одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. Чтобы скорее приступить к проектированию этого объекта, нужно согласовать дорожную карту. К 2024 году проект будет завершен.