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Posted 21 марта 2022,, 09:50

Published 21 марта 2022,, 09:50

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени банда мошенников смогла получить 100 млн рублей на продаже федеральной земли

21 марта 2022, 09:50
В Тюмени отправлены в следственный изолятор четыре мошенника и еще один остался под домашним арестом. Злоумышленники подозреваются в незаконной продаже федеральной земли на 100 миллионов рублей.

Как сообщает «КП-Тюмень», по версии следствия, обвиняемые по поддельным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Так они смогли заработать более 100 миллионов рублей. Им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Один из подозреваемых отправлен под домашний арест по 16 мая 2022 года, остальных отправили в СИЗО до 15 мая.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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