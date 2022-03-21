В Тюмени банда мошенников смогла получить 100 млн рублей на продаже федеральной земли

Posted 21 марта 2022,, 09:50
Published 21 марта 2022,, 09:50
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», по версии следствия, обвиняемые по поддельным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Так они смогли заработать более 100 миллионов рублей. Им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Один из подозреваемых отправлен под домашний арест по 16 мая 2022 года, остальных отправили в СИЗО до 15 мая.