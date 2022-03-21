У жителей России могут возникнуть проблемы с поставками молока

По мнению президента агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрея Даниленко, Россия не должна столкнуться с дефицитом молока. Но сегодня есть немалые проблемы, связанные с логистикой и поставками. А у многих поставщиков возникли сложности с ингредиентами и упаковкой.