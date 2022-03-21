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Posted 21 марта 2022,, 12:21

Published 21 марта 2022,, 12:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

У жителей России могут возникнуть проблемы с поставками молока

21 марта 2022, 12:21
По мнению президента агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрея Даниленко, Россия не должна столкнуться с дефицитом молока. Но сегодня есть немалые проблемы, связанные с логистикой и поставками. А у многих поставщиков возникли сложности с ингредиентами и упаковкой.

Как сообщает NEWS.ru, в первую очередь это касается фруктовых наполнителей и компонентов к упаковке. Также, существует большая проблема, которая связана с необходимостью перенастройки мощностей, работой и корректировкой ассортимента. Производителям молока приходится сталкиваться с такими проблемами, как нехватка кормовых добавках, отсутствие импортной генетики, поэтому приходится активно перенастраивать логистику поставок.

Сегодня чуть ли не ежедневно возникают не зависящие от производителей факторы. Путем крайне активного взаимодействия с правительством и Министерством сельского хозяйства идет попытка создать все необходимые условия, чтобы в максимальной степени облегчить импортные поставки с преодолением административных барьеров. Во всех странах идет поиск аналогов, альтернативных поставщиков, и самое главное, изучаются новые логистические возможности.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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