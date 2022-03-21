У жителей России могут возникнуть проблемы с поставками молока

Posted 21 марта 2022,, 12:21
Published 21 марта 2022,, 12:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, в первую очередь это касается фруктовых наполнителей и компонентов к упаковке. Также, существует большая проблема, которая связана с необходимостью перенастройки мощностей, работой и корректировкой ассортимента. Производителям молока приходится сталкиваться с такими проблемами, как нехватка кормовых добавках, отсутствие импортной генетики, поэтому приходится активно перенастраивать логистику поставок.
Сегодня чуть ли не ежедневно возникают не зависящие от производителей факторы. Путем крайне активного взаимодействия с правительством и Министерством сельского хозяйства идет попытка создать все необходимые условия, чтобы в максимальной степени облегчить импортные поставки с преодолением административных барьеров. Во всех странах идет поиск аналогов, альтернативных поставщиков, и самое главное, изучаются новые логистические возможности.