Тюменьстат сообщил о подорожании платных услуг в регионе

Как сообщает «КП-Тюмень», общая сумма предоставленных услуг в январе этого года в регионе составила 11 миллиардов 107 миллионов рублей. По данным Тюменьстата, это гораздо ниже, чем год назад. В январе прошлого года этот показатель составлял восемь миллиардов 831 миллионов рублей.