nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2022,, 09:51

Published 21 марта 2022,, 09:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменьстат сообщил о подорожании платных услуг в регионе

21 марта 2022, 09:51
За минувший год в Тюменской области подорожали все платные услуги, кроме услуг связи, сообщает Тюменьстат.

Как сообщает «КП-Тюмень», общая сумма предоставленных услуг в январе этого года в регионе составила 11 миллиардов 107 миллионов рублей. По данным Тюменьстата, это гораздо ниже, чем год назад. В январе прошлого года этот показатель составлял восемь миллиардов 831 миллионов рублей.

Отмечается, что за год подорожали медицинские, бытовые, образовательные и другие услуги. А вот услуги связи, наоборот, немного подешевели.

В целом платные услуги подорожали на 3,4%. Общий объем оказанных услуг составил 125 миллиардов 360 миллионов рублей.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28