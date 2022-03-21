Тюменьстат сообщил о подорожании платных услуг в регионе

Posted 21 марта 2022,, 09:51
Published 21 марта 2022,, 09:51
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», общая сумма предоставленных услуг в январе этого года в регионе составила 11 миллиардов 107 миллионов рублей. По данным Тюменьстата, это гораздо ниже, чем год назад. В январе прошлого года этот показатель составлял восемь миллиардов 831 миллионов рублей.
Отмечается, что за год подорожали медицинские, бытовые, образовательные и другие услуги. А вот услуги связи, наоборот, немного подешевели.
В целом платные услуги подорожали на 3,4%. Общий объем оказанных услуг составил 125 миллиардов 360 миллионов рублей.