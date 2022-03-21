Тюменские врачи прооперировали малыша с врожденной катарактой

Posted 21 марта 2022,, 11:33
Published 21 марта 2022,, 11:33
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», детский врач-офтальмолог больницы Виктория Алекина рассказала, что при поступлении к ним, новорожденный пациент не реагировал на свет. В хрусталиках его глаз было мутное вещество, которое было удалено через микроразрезы за две операции (по одной на каждый глаз).
Отмечается, что сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных ОКБ № 2, за ним наблюдают врачи-неонатологи.