Тюменские врачи прооперировали малыша с врожденной катарактой

Как сообщает «КП-Тюмень», детский врач-офтальмолог больницы Виктория Алекина рассказала, что при поступлении к ним, новорожденный пациент не реагировал на свет. В хрусталиках его глаз было мутное вещество, которое было удалено через микроразрезы за две операции (по одной на каждый глаз).