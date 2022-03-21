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Posted 21 марта 2022,, 11:33

Published 21 марта 2022,, 11:33

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменские врачи прооперировали малыша с врожденной катарактой

21 марта 2022, 11:33
Тюменские офтальмологи ОКБ № 2 помогли недоношенному малышу с диагнозом «Двусторонняя врожденная осложненная катаракта», который встречается 10-15 раз на 10 тысяч новорожденных.

Как сообщает «КП-Тюмень», детский врач-офтальмолог больницы Виктория Алекина рассказала, что при поступлении к ним, новорожденный пациент не реагировал на свет. В хрусталиках его глаз было мутное вещество, которое было удалено через микроразрезы за две операции (по одной на каждый глаз).

Отмечается, что сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных ОКБ № 2, за ним наблюдают врачи-неонатологи.

#Общество#Юлия Кононенко#Касается каждого#Новости
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