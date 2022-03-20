В этом году в Тюменском районе появится школа инженерно-технического профиля

Это результат рейтингового голосования жителей муниципалитета - в 2018 году они приняли решение, что поселку нужна современная школа. Здание общей площадью более 8 тысяч квадратных метров состоит из двух двухэтажных учебных блоков: для начальной школы и для основной и старшей школы. Проектная мощность – 360 мест. Также предусмотрены просторный спортивный и актовый залы, зоны активного отдыха, столовая на 130 посадочных мест, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога. На пришкольной территории появятся спортивные площадки с комплексом тренажеров для сдачи ГТО, волейбольным полем и беговой дорожкой.