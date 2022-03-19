В Московской области открыли мусороперерабатывающий комплекс "Нева"

По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что меру поддержки в виде облигационного займа Правительство РФ поддержало в прошлом году. В рамках реализации проекта РЭО поддержал пять проектов в трех российских регионах, направив свыше 6 миллиардов рублей в виде облигационных займов. Среди них КПО “Нева”. Для строительства этого мусороперерабатывающего комплекса компания направила 1,6 миллиарда рублей - облигационный заем предоставлен на восемь лет под 3 процента, пишет ТАСС.
«Если говорить о ходе реформы обращения с ТКО в Московской области, то доля направленных на обработку ТКО здесь составляет 100%. Все благодаря вводу новых объектов. Только в прошлом году в регионе были введены в эксплуатацию 10 объектов обращения с ТКО», — сказал Буцаев.
На церемонии запуска нового комплекса присутствовали гендиректор РЭО Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, глава КПО «Нева» Александр Апухтин.
Строительство объекта началось в январе прошлого года. Предприятие оснастили современным оборудованием, которое соответствует международным стандартам. Комплекс автоматизирован на восемьдесят три процента. Это самый высокий в отрасли показатель. Разработку, производство и наладку технического оборудования осуществляла компания “Экомашгрупп”. Семьдесят восемь процентов оборудования на заводе произведено в России.
Известно, что на “Неве” 75 процентов твердых коммунальных отходов будут направлять на утилизацию, в том числе 20 процентов - выборка вторичного сырья на переработку и 30 процентов - компостирование органического отсева в техногрунт. Выгрузка и подача отходов, привезенных на мусоровозах, на сортировочную линию будут осуществляться в закрытом контуре.
На заводе используется самое современное техническое оснащение: барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора немагнитных (цветных) металлов, оптические сканеры для выборки разных видов пластика и макулатуры.
В общей сложности в строительство мусороперерабатывающего комплекса “Нева” было вложено 7,2 миллиарда рублей. При этом 1,7 миллиарда рублей направили на оборудование станции компостирования и сортировочного комплекса. Работать на заводе будут 526 сотрудников. За первые 10 лет предприятие принесет в бюджет в виде налогов более трех миллиардов рублей.