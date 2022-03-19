В Московской области открыли мусороперерабатывающий комплекс "Нева"

Известно, что на “Неве” 75 процентов твердых коммунальных отходов будут направлять на утилизацию, в том числе 20 процентов - выборка вторичного сырья на переработку и 30 процентов - компостирование органического отсева в техногрунт. Выгрузка и подача отходов, привезенных на мусоровозах, на сортировочную линию будут осуществляться в закрытом контуре.