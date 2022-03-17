Год назад в Тюменской области стартовал проект «Капитаны бизнеса»

«Сегодня, «Капитаны бизнеса», по сути дела, превратились в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области. Это уникальный кейс. В январе с большой стратегической сессии в Тюменском районе стартовал 3 сезон. Нас ждёт очень активный год, мы планируем большое количество мероприятий по развитию районов, появятся и новые проекты»,отметила идеолог проекта Советник Губернатора Ольга Езикеева.