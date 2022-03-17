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Год назад в Тюменской области стартовал проект «Капитаны бизнеса»

17 марта 10:59
Фото: Тюменское инвестиционное агентство
Проекту «Капитаны бизнеса» исполнился 1 год. За это время «Капитаны бизнеса» посетили 13 районов региона. В ходе мероприятий было проработано более 600 идей по развитию территорий. Количество участников мероприятий - около 600, сообщает Инвестиционное агентстве Тюменской области.

Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, стартовал 16 февраля 2021 года. Именно в этот день прошла первая большая стратегическая сессия в Ярковском районе.

К проекту присоединилось уже 10 ведущих управленцев и топ-менеджеров региона.

«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. В прошлом году состоялось 2 сезона «Школы бизнес-маркетинга», запущена «Бизнес-мастерская гостеприимства», прошел форум по развитию сельского туризма в Заводоуковске.

Еще одним из ключевых направлений развития проекта стала реализация муниципального акселератора, в 2021 в нём приняло участие 5 инвестиционных команд районов Тюменской области. Недавно стартовал новый сезон акселератора, география проекта расширилась - добавилось 10 новых команд.

«Сегодня, «Капитаны бизнеса», по сути дела, превратились в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области. Это уникальный кейс. В январе с большой стратегической сессии в Тюменском районе стартовал 3 сезон. Нас ждёт очень активный год, мы планируем большое количество мероприятий по развитию районов, появятся и новые проекты»,отметила идеолог проекта Советник Губернатора Ольга Езикеева.

В ноябре 2021 г. проект отметил Губернатор Тюменской области А.В. Моор в своём ежегодном послании Тюменской областной думе.

В декабре 2021 года в Тюмени прошло первое заседание «Клуба капитанов» - площадки для коммуникации и совместного решения вопросов развития региона с участием крупного бизнеса области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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