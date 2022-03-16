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Posted 16 марта 2022,, 13:39

Published 16 марта 2022,, 13:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вирусолог рассказал о потенциальной опасности штамма «стелс-Омикрон»

16 марта 2022, 13:39
Новый вариант ковида «стелс-омикрон» может распространиться и в России, но при этом он не опасен.

Об этом вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в беседе с изданием NEWS.ru. По его мнению, «стелс-омикрон» не заразнее, чем простой «омикрон».

Альтштейн убежден: бояться «стелс-омикрона» не следует, так как сейчас ситуация отличается от той, что была два года назад. Вирусолог также подчеркнул, что летальных исходов от коронавирусной инфекции стало значительно меньше.

Помимо этого, врач-вирусолог выразил надежду на то, что к лету показатели по заболеваемости ковидом в России будут умеренными, однако вакцинация при этом сохранится.

Штамм «стелс-омикрон» обнаружили в январе текущего года в Швеции. Сейчас новая версия ковида очень распространилась в Дании, но и в России начали выявлять очаги заболевания.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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