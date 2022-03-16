РЭО вручил награды лидерам «Зеленой премии»

Торжественное награждение организовали в Москве 22 декабря. Для участия в конкурсе было подано свыше тысячи заявок, критерии отбора определялись отдельно для каждой из номинаций. Жюри состояло из экспертов в сфере обращения с отходами и известных персон, занимающихся популяризацией экологичного образа жизни. Об этом пишет rg.ru.
«"Зеленая премия" ярко продемонстрировала, насколько для людей интересна тема защиты экологии, как ими формируется новая культура обращения с ТКО и новая модель поведения, имеющая отношение к разумному потреблению, ответственному отношению к природе и богатствам, которые ею предоставляются. Премия показала, что наш важнейший капитал в решении проблем окружающей среды — это люди», — отметил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
«Активность людей, добровольцев, предприятий имеет большое значение для решения экологических проблем. Экология объединяет и существует вне границ, политических взглядов», — подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.
В номинации «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» лидером стал благотворительный фонд «Второе дыхание». Организацией предпринимаются меры, направленные на предотвращение попадания одежды на полигоны, и проводится работа по созданию инфраструктуры для приема ненужных вещей. Фонд уже установил более 750 контейнеров для приема вещей в 58 российских регионах.
Главным призером в номинации «Культура и искусство» стал фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» (Ecocup film festival), который с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ документальные картины из разных стран. Эти киноработы посвящены событиям на планете, людям и проектам, улучшающим мир.
Лучшим медиапроектом жюри посчитало «Сортировочную». Этот YouTube-канал рассказывает о правилах сортировки отходов и в целом об отрасли обращения с ТКО в РФ.
«Ассоциация „зеленых“ вузов России» была награждена статуэткой «Зеленой премии» в номинации «Образование» за проект общероссийской программы «Зеленые вузы России». За четыре года в экоквестах, проведенных по всей стране, поучаствовали 370 вузов, 60 тыс. студентов из 85 регионов.
«Зеленую премию» в номинации «Бренды» было решено отдать группе «Ингка» с брендами «Мега» и «ИКЕА». «Мега» и «ИКЕА» стали лидерами по количеству направленных на конкурс проектов, целью которых явилось устойчивое развитие и повышение экокультуры. Компаниями не только проводится сбор вторсырья и сокращение упаковки внутри, но также активно привлекаются арендаторы и клиенты ко всем проектам на тему экологии.