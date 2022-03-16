РЭО вручил награды лидерам «Зеленой премии»

«Зеленую премию» в номинации «Бренды» было решено отдать группе «Ингка» с брендами «Мега» и «ИКЕА». «Мега» и «ИКЕА» стали лидерами по количеству направленных на конкурс проектов, целью которых явилось устойчивое развитие и повышение экокультуры. Компаниями не только проводится сбор вторсырья и сокращение упаковки внутри, но также активно привлекаются арендаторы и клиенты ко всем проектам на тему экологии.