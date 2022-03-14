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Posted 14 марта 2022,, 18:06

Published 14 марта 2022,, 18:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Сомнолог дал советы о способах заснуть в стрессовом состоянии

14 марта 2022, 18:06
В стрессовой ситуации, чтобы не нарушать крепкий сон ночью, нужно за полчаса до сна ограничить поток любой информации и перестать смотреть новости. Такой совет дал сомнолог Павел Кудинов.

Если человек слишком тревожный и обо всем переживает, то необходимо ограничить просмотр новостей, особенно в конце дня. На это можно потратить несколько часов в день днем. При этом информация должна быть положительной, а не негативной. Об этом сообщает news.ru.

Кудинов отметил, что у большого количество людей нарушена гигиена сна. Если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на сон. Он порекомендовал независимо от праздников и выходных дней просыпаться каждый день в одно и то же время. Тогда вечером человек будет засыпать в одно и то же время. Время сна должно составлять не менее восьми часов.

Также Кудинов заявил, что люди должны больше времени общаться со своей семьей и наполнять свою жизнь позитивом. Если говорить о стрессе, то никаких лекарств от этого нет. Также нужно понимать и различать две вещи. Это нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна.

При нарушении процесса засыпания виновата тревога. А если человек постоянно просыпается ночью, то это депрессия. Кроме этого частые ночные просыпания могут быть связаны с походами в туалет. Это может свидетельствовать об остановке дыхания во сне, что также является заболеванием.

Если человек часто просыпается ночью, то необходимо посетить психотерапевта, поскольку депрессия сама по себе не проходит, а превращается в хроническую болезнь.

Известно, что пятого марта ВЦИОМ провел опрос, в котором участвовали 1600 человек от 18 лет. Согласно результатам 44% россиян плохо спят по ночам в последнее время. А за последние девять лет доля тех, кто хорошо спал ночью, уменьшилась с 59% до 50%.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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