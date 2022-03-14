Сомнолог дал советы о способах заснуть в стрессовом состоянии

Posted 14 марта 2022,, 18:06
Published 14 марта 2022,, 18:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Если человек слишком тревожный и обо всем переживает, то необходимо ограничить просмотр новостей, особенно в конце дня. На это можно потратить несколько часов в день днем. При этом информация должна быть положительной, а не негативной. Об этом сообщает news.ru.
Кудинов отметил, что у большого количество людей нарушена гигиена сна. Если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на сон. Он порекомендовал независимо от праздников и выходных дней просыпаться каждый день в одно и то же время. Тогда вечером человек будет засыпать в одно и то же время. Время сна должно составлять не менее восьми часов.
Также Кудинов заявил, что люди должны больше времени общаться со своей семьей и наполнять свою жизнь позитивом. Если говорить о стрессе, то никаких лекарств от этого нет. Также нужно понимать и различать две вещи. Это нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна.
При нарушении процесса засыпания виновата тревога. А если человек постоянно просыпается ночью, то это депрессия. Кроме этого частые ночные просыпания могут быть связаны с походами в туалет. Это может свидетельствовать об остановке дыхания во сне, что также является заболеванием.
Если человек часто просыпается ночью, то необходимо посетить психотерапевта, поскольку депрессия сама по себе не проходит, а превращается в хроническую болезнь.
Известно, что пятого марта ВЦИОМ провел опрос, в котором участвовали 1600 человек от 18 лет. Согласно результатам 44% россиян плохо спят по ночам в последнее время. А за последние девять лет доля тех, кто хорошо спал ночью, уменьшилась с 59% до 50%.