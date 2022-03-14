Сомнолог дал советы о способах заснуть в стрессовом состоянии

Кудинов отметил, что у большого количество людей нарушена гигиена сна. Если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на сон. Он порекомендовал независимо от праздников и выходных дней просыпаться каждый день в одно и то же время. Тогда вечером человек будет засыпать в одно и то же время. Время сна должно составлять не менее восьми часов.