В Тюмени обсудили вопросы духовных ценностей семьи

Ранее в одной из ишимских школ с согласия родителей открылся первый в Тюменской области казачий кадетский класс. Цель этого пилотного проекта – получить практический опыт, который впоследствии можно было бы использовать в других муниципалитетах. Местные представители казачества активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, совместно с полицией охраняют общественный порядок.