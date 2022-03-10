nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени обсудили вопросы духовных ценностей семьи

10 марта 04:34
Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области
Проблемы фундаментальных духовных ценностей семьи как основы профилактики асоциальных явлений в подростково-молодежной среде обсудили 9 марта на круглом столе, организованном Духовным управлением мусульман Тюменской области, сообщает региональный Комитет по делам национальностей.

Мероприятие в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В заседании круглого стола приняли участие представители Духовного управления мусульман Тюменской области, Тюменского государственного университета — теологи, историки, краеведы, социологи, исламоведы, сотрудники центра «Этнос», а также представители СМИ.

Темами для обсуждения стали: ценность семьи в текстах Корана, роль мусульманских религиозных организаций в формировании духовных ценностей мусульманских семей, профилактике разводов, роль родителей в формировании высоконравственной личности ребенка и многие другие.

По итогам круглого стола был принят проект резолюции и рекомендации по внедрению положительного опыта проведения подобных просветительских мероприятий в проводимую работу местных мусульманских религиозных организаций.

Ранее в одной из ишимских школ с согласия родителей открылся первый в Тюменской области казачий кадетский класс. Цель этого пилотного проекта – получить практический опыт, который впоследствии можно было бы использовать в других муниципалитетах. Местные представители казачества активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, совместно с полицией охраняют общественный порядок.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25