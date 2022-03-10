В Тюмени обсудили вопросы духовных ценностей семьи

Мероприятие в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
В заседании круглого стола приняли участие представители Духовного управления мусульман Тюменской области, Тюменского государственного университета — теологи, историки, краеведы, социологи, исламоведы, сотрудники центра «Этнос», а также представители СМИ.
Темами для обсуждения стали: ценность семьи в текстах Корана, роль мусульманских религиозных организаций в формировании духовных ценностей мусульманских семей, профилактике разводов, роль родителей в формировании высоконравственной личности ребенка и многие другие.
По итогам круглого стола был принят проект резолюции и рекомендации по внедрению положительного опыта проведения подобных просветительских мероприятий в проводимую работу местных мусульманских религиозных организаций.
Ранее в одной из ишимских школ с согласия родителей открылся первый в Тюменской области казачий кадетский класс. Цель этого пилотного проекта – получить практический опыт, который впоследствии можно было бы использовать в других муниципалитетах. Местные представители казачества активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, совместно с полицией охраняют общественный порядок.