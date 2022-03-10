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Тюменская область входит в число лидеров по «цифровой зрелости» среди регионов РФ

10 марта 13:23
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Тюменская область по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 регионов России по уровню достижения «цифровой зрелости». Об этом рассказал заместитель директора регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Доля массовых социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде с помощью единого портала Госуслуг, составила в регионе в 2021 году 95 процентов вместо 25 процентов по плану.

«Начиная с 2019 года 1 тысяча 164 социально значимых объекта, в том числе 545 фельдшерско-акушерских пунктов, 224 учреждения образования и 97 учреждений культуры, получили широкополосный доступ к интернету. По итогам 2021 года план по этому показателю выполнен на сто процентов», сообщил замдиректора департамента.

В прошедшем году на информационные системы и веб-ресурсы правительства Тюменской области было совершено 124 миллиона компьютерных атак, но ни одна из них не достигла успеха, подчеркнул Станислав Логинов. Простоев в работе информационных систем не было.

Информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. В 2021 году подключили некоторые населенные пункты к интернету, обеспечили доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах и другое. А в текущем году интернет появится в 41 населенном пункте региона. Также жители региона проявляли желание подключить свои домохозяйства к сети физических и юридических лиц. В прошлом году поступило 1 500 заявок от тюменцев из труднодоступных населенных пунктов.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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