В Госдуме выдвинули предложение о запрете рейтинговым агентствам работать в РФ

Posted 9 марта 2022,, 19:27
Published 9 марта 2022,, 19:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Так он прокомментировал уведомление о том, что мировые рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard& Poor’s пересмотрели рейтинг России и снизили его до преддефолтного уровня, информирует news.ru.
Делягин также подчеркнул, что необходимо закрыть данные агентства на территории РФ, поскольку в них нет смысла. Случившееся Делягин считает дефолтом, который устроен Западом.
Известно, что пятого марта агентство Fitch Ratings снизило рейтинги 26 российских компаний, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Они находятся в списке с дальнейшим возможным понижением. В это список попали «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».