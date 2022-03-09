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Posted 9 марта 2022,, 19:27

Published 9 марта 2022,, 19:27

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Госдуме выдвинули предложение о запрете рейтинговым агентствам работать в РФ

В Госдуме выдвинули предложение о запрете рейтинговым агентствам работать в РФ

9 марта 2022, 19:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Как сообщает депутат Госдумы Михаил Делягин, Россия находится во внешнем дефолте. Причиной является заморозка Западом российских международных резерв и отказ принимать рубли в расчетах. На этом фоне работа рейтинговых агентств в РФ не имеет смысла, считает депутат.

Так он прокомментировал уведомление о том, что мировые рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard& Poor’s пересмотрели рейтинг России и снизили его до преддефолтного уровня, информирует news.ru.

Делягин также подчеркнул, что необходимо закрыть данные агентства на территории РФ, поскольку в них нет смысла. Случившееся Делягин считает дефолтом, который устроен Западом.

Известно, что пятого марта агентство Fitch Ratings снизило рейтинги 26 российских компаний, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Они находятся в списке с дальнейшим возможным понижением. В это список попали «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».

#Марина Колодкина#Политика#Новости
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