Тюменские врачи помогли девочке с редкой формой косоглазия

Posted 9 марта 2022,, 12:12
Published 9 марта 2022,, 12:12
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», девочке диагностировали синдром Брауна, который встречается один раз на полтысячи. При такой патологии пациент не может отвести глаза вверх, а при попытке посмотреть в сторону — глаза опускаются вниз.
Тюменским врачам удалось восстановить объем глазных яблок и устранить вынужденное положение головы. Теперь девочка продолжит расти с правильным положением головы и глазных яблок.