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Posted 9 марта 2022,, 12:12

Published 9 марта 2022,, 12:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменские врачи помогли девочке с редкой формой косоглазия

9 марта 2022, 12:12
Специалисты тюменской ОКБ № 2 помогли четырехлетней девочке с редкой формой косоглазия. Ей в плановом порядке провели всю необходимую диагностику.

Как сообщает «КП-Тюмень», девочке диагностировали синдром Брауна, который встречается один раз на полтысячи. При такой патологии пациент не может отвести глаза вверх, а при попытке посмотреть в сторону — глаза опускаются вниз.

Тюменским врачам удалось восстановить объем глазных яблок и устранить вынужденное положение головы. Теперь девочка продолжит расти с правильным положением головы и глазных яблок.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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