Тюменские студенты изучили предпринимательский опыт на примере комплекса «Гнездо»

Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области продолжают проводить факультативные занятия о предпринимательстве для студентов средних и высших учебных заведений Тюмени и малых городов Тюменской области.
Мероприятия проводятся в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Очередной факультатив со студентами Университета Северного Зауралья прошёл не в аудитории учебного заведения, а непосредственно в гостях у предпринимателя на его территории. Учащихся встретила Алена Мельникова — доцент кафедры дизайна архитектурной среды Тюменского Индустриального Университета, член Союза Дизайнеров и Архитекторов РФ и основатель природно-реабилитационного комплекса «ГНЕЗДО». Алена Александровна провела экскурсию по комплексу, рассказала историю создания ГНЕЗДА, легенды каждого дома и арт-объектов на его территории. Познакомила с питомцами комплекса: козами Калинка и Малинка, собакой Лисой и кошками и потом в тёплой обстановке в одном из тематических домов студенты обсудили с предпринимателем вопросы обустройства территории, привлечения клиентов и работы с ними, продвижения проекта в социальных сетях и другие моменты реализации бизнес-проектов.
Студенты оценили предпринимательский опыт Алены Александровны. Елизавета Шевченко, студентка Университета Северного Зауралья, член студенческого совета Тюменской области, активно задавала вопросы Алене Мельниковой, а после экскурсии подвела итоги: «Мне интересна предпринимательская среда и среда медиа-продвижения. Поэтому я обратила внимание на то, как бизнес сотрудничает со СМИ и социальными сетями, как делают рекламу, выстраивают партнёрские отношения».
На следующую встречу в апреле в рамках проекта учащиеся получили домашнее задание — сформировать идею для создания бизнес-плана.
Справочно: Инициатор проекта Факультатив «Мой бизнес» — советник губернатора Тюменской области Ольга Леонидовна Езикеева. Факультативные занятия организует и проводит центр «Мой бизнес». Основная цель — популяризация и вовлечение учащихся высших и средних учебных заведений в предпринимательство. В 2021 году факультативы были проведены для студентов Университета Северного Зауралья в Тюмени и пяти техникумов в малых городах Тюменской области: Ялуторовске, Заводоуковске, Голышманово, Ишиме и Тобольске. Участниками проекта стали 310 студентов, а 10 предпринимателей из Тюмени и муниципальных образований региона поделились своим опытом ведения бизнеса.