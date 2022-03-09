Тюменские студенты изучили предпринимательский опыт на примере комплекса «Гнездо»

Очередной факультатив со студентами Университета Северного Зауралья прошёл не в аудитории учебного заведения, а непосредственно в гостях у предпринимателя на его территории. Учащихся встретила Алена Мельникова — доцент кафедры дизайна архитектурной среды Тюменского Индустриального Университета, член Союза Дизайнеров и Архитекторов РФ и основатель природно-реабилитационного комплекса «ГНЕЗДО». Алена Александровна провела экскурсию по комплексу, рассказала историю создания ГНЕЗДА, легенды каждого дома и арт-объектов на его территории. Познакомила с питомцами комплекса: козами Калинка и Малинка, собакой Лисой и кошками и потом в тёплой обстановке в одном из тематических домов студенты обсудили с предпринимателем вопросы обустройства территории, привлечения клиентов и работы с ними, продвижения проекта в социальных сетях и другие моменты реализации бизнес-проектов.