Тюменская область в топ-5 регионов России по социальной ориентированности бюджета

Напомним, в начале года Тюменскую область наградили грамотой как регион, который находится в лидерах по поддержке креативных индустрий, а столица региона стала лидером в поддержке креативных индустрий. Эксперты были впечатлены тюменскими находками в части обеспечения граждан медицинскими услугами и автоматизацией взаимодействия с общественностью посредством электронных опросов