Тюменская область в топ-5 регионов России по социальной ориентированности бюджета

Рейтинг подготовлен РИА Новости по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Социальные расходы включают траты консолидированных бюджетов регионов по таким статьям, как образование, культура, здравоохранение, социальная политика и другим.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сахалин, четвертое ЯНАО.
В правительства Тюменской области отметили, что в бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов социальный характер носят более половины расходов.
«Несмотря на все текущие экономические сложности, мы смогли сохранить социальную ориентированность бюджета. Очень важно, что наш основной финансовый документ позволяет не снижать темпы развития Тюменской области, которые мы набрали за многие предшествующие годы», подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Напомним, в начале года Тюменскую область наградили грамотой как регион, который находится в лидерах по поддержке креативных индустрий, а столица региона стала лидером в поддержке креативных индустрий. Эксперты были впечатлены тюменскими находками в части обеспечения граждан медицинскими услугами и автоматизацией взаимодействия с общественностью посредством электронных опросов