nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область в топ-5 регионов России по социальной ориентированности бюджета

9 марта 12:03
Фото: Правительство Тюменской области
По итогам прошлого года Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинг подготовлен РИА Новости по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Социальные расходы включают траты консолидированных бюджетов регионов по таким статьям, как образование, культура, здравоохранение, социальная политика и другим.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сахалин, четвертое ЯНАО.

В правительства Тюменской области отметили, что в бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов социальный характер носят более половины расходов.

«Несмотря на все текущие экономические сложности, мы смогли сохранить социальную ориентированность бюджета. Очень важно, что наш основной финансовый документ позволяет не снижать темпы развития Тюменской области, которые мы набрали за многие предшествующие годы», подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в начале года Тюменскую область наградили грамотой как регион, который находится в лидерах по поддержке креативных индустрий, а столица региона стала лидером в поддержке креативных индустрий. Эксперты были впечатлены тюменскими находками в части обеспечения граждан медицинскими услугами и автоматизацией взаимодействия с общественностью посредством электронных опросов

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25