Тюменка заплатила 6 тысяч рублей за испорченный в сервисе телефон

«Ходила в салон „Mobile Expert“ на улице Фабричной, 1. За последние полгода обращаюсь сюда второй раз с разбитым экраном, поэтому была скидка 200 рублей и еще 100 рублей скидки по купону. Тогда я заплатила за экран категории „Китай“ 5 300 рублей. Он тоже зависал, но сказали, что это происходит из-за того, что выбрала самый дешевый», вспомнила собеседница.
К слову, в сервисе предложено 3 варианта экранных модулей: оригинал, люкс-копия и Китай. В характеристиках последней указано, что сенсор реагирует на нажатия с задержкой, не работает отпечаток пальца, встроенный в дисплей, возможны фантомные нажатия. Гарантия на китайский экран составляет 14 дней.
Тюменку не устроило качество, поэтому во второй раз она решила поставить экранный модуль «Люкс-копия» за 6 100 рублей. На флаере написано, что сенсор будет реагировать на команды без задержек, но на практике это оказалось не так. На видео женщина продемонстрировала, что дисплей плохо реагирует на набор текста.
«Вы сами выбирали этот экран. Да, написано, что сенсор реагирует без задержек. Вы мне покажите, где задержки. Это не сертифицированный товар, в отличие от оригинала. Я вам отдам упаковку от этого экрана. Вы телефон забирать будете?» спросил мастер в сервисе.
Клиентка попросила предоставить доказательство того, что на телефон поставили именно люкс-копию. По её словам, сотрудник обещал отдать коробку от экрана, выписать товарный чек. С документами и коробкой горожанка планирует обращаться в Роспотребнадзор. Мужчина пояснил, что отдаст эти доказательства только после полной оплаты.
Кроме того, мастер сказал, что записал на видео, как тюменка «кидается на него». Он взял телефон в свои руки, чтобы проверить работоспособность экранного модуля. При попытке напечатать текст буквы не нажимались, но сотрудник заверил, что дело не в новом экране, а в самом телефоне. Аргумент, что до замены не было проблем с набором текста, был проигнорирован.
Собеседница рассказала, что позже ей позвонили и угрожали написать на неё заявление в полицию, если она отправит видео конфликта кому-то еще. По её словам, при записи видео мужчина вел себя вполне спокойно.
«Даже если поставить оригинал за 7 100 рублей, они, видимо, неработающий экран все равно спишут на то, что виноват телефон, а не дисплей», предполагает тюменка.
Среди характеристик оригинального экранного модуля указано, что этот товар сертифицирован, а процент брака в оригинальных запчастях равняется абсолютному нулю. К тому же, в подарок предлагают защитное стекло, гидрогелевая защитная плетка и USB-провод.
Роспотребнадзор Тюменской области предупреждал потребителей о проблемах, которые могут возникнуть при сдаче телефона или другой техники в ремонт. Специалисты посоветовали изучить отзывы о сервисе в интернете.
На мастерскую «Mobile Expert» уже жаловались другие клиенты. Пользователь Sanya отдавал телефон на ремонт, но качество работы не устроило. Житель Тюмени сдал свое устройство на диагностику в другой салон, где сообщили, что батарея телефона была сломана напополам. Клиент вернулся в первый сервис и вызвал полицию, но, по его словам, сотрудник «убегал от полиции».
Представитель компании ответил на этот отзыв.
«Информация, которую вы предоставили, абсолютно неверная. Имеются записи с камер, подтверждающие ваше неадекватное поведение, которое ничем не обосновано. Давайте мы не будем здесь афишировать ваше поведение, а вы будете благодарны за то, что на вас не завели уголовное дело», написал работник сервиса.
А в начале января 2022 года в компанию обращался местный житель Игорь. Он отнес телефон в ремонт, чтобы заменили разъем зарядки. По его информации, после этого телефон стал заряжаться еще хуже. При попытке разобраться в ситуации сотрудник сервиса тоже угрожал заявлением в полицию.
В ответ на этот отзыв представитель «Mobile Expert» сообщил, что никто Игорю разъем зарядки не менял из-за того, что не была выдана квитанция. «Какие у вас могут быть претензии, если мы даже не знаем, кто и где вам ремонтировал», — спросил работник.