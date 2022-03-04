Тюменка заплатила 6 тысяч рублей за испорченный в сервисе телефон

Кроме того, мастер сказал, что записал на видео, как тюменка «кидается на него». Он взял телефон в свои руки, чтобы проверить работоспособность экранного модуля. При попытке напечатать текст буквы не нажимались, но сотрудник заверил, что дело не в новом экране, а в самом телефоне. Аргумент, что до замены не было проблем с набором текста, был проигнорирован.