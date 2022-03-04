Центр «Реском-Тюмень» по капитальному ремонту спецтехники — один из лучших в регионе

«Решение о создании сервисного центра было продиктовано производственной необходимостью. Машины работают в тяжёлых условиях арктического Заполярья. Текущие мелкие ремонты и техническое обслуживание проводится на собственных базах удалённых объектов. Проведение капремонтов в условиях специализированного сервисного центра на нашем предприятии продлит срок службы и эффективной эксплуатации транспортных средств дорожно-строительной техники»,сообщил Алексей Зюркалов, начальник управления по эксплуатации и ремонту техники «Реском-Тюмень».
Реконструкция будущего сервисного центра началась еще в ноябре 2020 года. Тогда же начали закупать оборудование и обучать сотрудников. Сейчас в открывшемся центре проводят полный цикл капитального ремонта.
«По выходу из капитального ремонта машина имеет заложенный ресурс работопригодности 75% от нового автомобиля», — добавил Алексей Зюркалов.
Ремонту необходимо уделять много внимания, так как эксплуатация техники в условиях Крайнего Севера сильно отличается. Из-за температур до -50 градусов снижается надежность и производительность, а в связи с увеличением вязкости моторных масел быстрее изнашиваются детали шатунно-поршневой группы. На качество работы влияет и влажность воздуха, и грунтовые дороги.
Чтобы продлить технике срок службы, нужно проводить качественное обслуживание и ремонт. Подробнее об этом рассказал начальник управления по эксплуатации и ремонту техники «Реском-Тюмень»:
«Первичная внешняя дефектовка техники проводится на площадке осмотра, она находится на въезде в сервисный центр. Потом мойка. Далее всё демонтируется. Демонтаж основных узлов и агрегатов, кузова и дополнительных спец устройств. При необходимости снимается кабина, если она идёт отдельно в ремонт. И тогда уже транспортное средство поступает на участок капитального ремонта. Здесь происходит полная дефектовка. Мы определяем, нужен ли ремонт и восстановление геометрии кабин, либо рам. Если требуется восстановление, то автомобиль разбирается, демонтируется кузов, демонтируется кабина и передаётся на участок по восстановлению»
По словам Алексея Зюркалова, основным достоинством этого участка является самый длинный в Тюмени (18 метров) автостапель фирмы JOSAM. Он позволяет восстанавливать геометрию как самосвалов, так и полуприцепов, автобусов. На вытягивание деталей к заводским параметрам уходит порядка 5-ти рабочих дней.
А 14 высокотехничных станков, установленных в сервисном центре, помогают производить широкий спектр работ с двигателями, коробками передач, мостами, деталями сцепления, узлами тормозной системы и рулевого управления.
Начальник механического участка сервисного центра Валерий Чикризов подчеркнул, что перед отправкой детали на его участок составляют технологическую карту. Там специалисты работают с деталью, выводят её в установленный норматив. Всё оборудование, к слову, тоже соответствует евростандарту.
В сервисном центре установлена итальянская и турецкая техника. Отремонтировать здесь можно более 7 марок автомобильной и дорожно-строительной техники.
«За последние 3 месяца капитально отремонтировали 23 машины. Это очень много. И в очень короткие сроки. Нам нужно было показать, прежде всего, самим себе „своё лицо“, что мы можем, как мы можем и как мы будем дальше работать. В оперативном режиме мы работаем с техникой компании „Реском-Тюмень“, но готовы сотрудничать с другими компаниями. Принимать в работу технику в любом объёме»,подчеркнул Денис Плютов, начальник участка по ремонту автомобилей и строительно-дорожных машин «Реском-Тюмень».
Своим секретом успеха компания считает коллектив. Все специалисты обучались в учебных центрах заводов-изготовителей основных марок, стажировались в подобных сервисных центрах.
Стоит отметить, что техническая база «Реском-Тюмень» является одной из лучших в регионе благодаря современному оборудованию. Организация рассматривает также договоры на оказание услуг по обслуживанию и дорожно-строительной техники — тракторов, кранов и подобной.