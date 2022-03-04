nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центр «Реском-Тюмень» по капитальному ремонту спецтехники — один из лучших в регионе

4 марта 04:24
Фото: «Реском-Тюмень»
Компания «Реском-Тюмень» еще с 2003 года обустраивает нефтегазовые месторождения, занимается строительством и капремонтом дорог. Она принимает участие в освоении Крайнего Севера, была причастна к реализации проектов Ямал-СПГ, Арктик СПГ-2, Обский СПГ и других. А летом 2021 года они открыли сервисный центр в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

«Решение о создании сервисного центра было продиктовано производственной необходимостью. Машины работают в тяжёлых условиях арктического Заполярья. Текущие мелкие ремонты и техническое обслуживание проводится на собственных базах удалённых объектов. Проведение капремонтов в условиях специализированного сервисного центра на нашем предприятии продлит срок службы и эффективной эксплуатации транспортных средств дорожно-строительной техники»,сообщил Алексей Зюркалов, начальник управления по эксплуатации и ремонту техники «Реском-Тюмень».

Реконструкция будущего сервисного центра началась еще в ноябре 2020 года. Тогда же начали закупать оборудование и обучать сотрудников. Сейчас в открывшемся центре проводят полный цикл капитального ремонта.

«По выходу из капитального ремонта машина имеет заложенный ресурс работопригодности 75% от нового автомобиля», — добавил Алексей Зюркалов.

Фото: «Реском-Тюмень»

Ремонту необходимо уделять много внимания, так как эксплуатация техники в условиях Крайнего Севера сильно отличается. Из-за температур до -50 градусов снижается надежность и производительность, а в связи с увеличением вязкости моторных масел быстрее изнашиваются детали шатунно-поршневой группы. На качество работы влияет и влажность воздуха, и грунтовые дороги.

Чтобы продлить технике срок службы, нужно проводить качественное обслуживание и ремонт. Подробнее об этом рассказал начальник управления по эксплуатации и ремонту техники «Реском-Тюмень»:

«Первичная внешняя дефектовка техники проводится на площадке осмотра, она находится на въезде в сервисный центр. Потом мойка. Далее всё демонтируется. Демонтаж основных узлов и агрегатов, кузова и дополнительных спец устройств. При необходимости снимается кабина, если она идёт отдельно в ремонт. И тогда уже транспортное средство поступает на участок капитального ремонта. Здесь происходит полная дефектовка. Мы определяем, нужен ли ремонт и восстановление геометрии кабин, либо рам. Если требуется восстановление, то автомобиль разбирается, демонтируется кузов, демонтируется кабина и передаётся на участок по восстановлению»

Фото: «Реском-Тюмень»

По словам Алексея Зюркалова, основным достоинством этого участка является самый длинный в Тюмени (18 метров) автостапель фирмы JOSAM. Он позволяет восстанавливать геометрию как самосвалов, так и полуприцепов, автобусов. На вытягивание деталей к заводским параметрам уходит порядка 5-ти рабочих дней.

А 14 высокотехничных станков, установленных в сервисном центре, помогают производить широкий спектр работ с двигателями, коробками передач, мостами, деталями сцепления, узлами тормозной системы и рулевого управления.

Начальник механического участка сервисного центра Валерий Чикризов подчеркнул, что перед отправкой детали на его участок составляют технологическую карту. Там специалисты работают с деталью, выводят её в установленный норматив. Всё оборудование, к слову, тоже соответствует евростандарту.

Фото: «Реском-Тюмень»

В сервисном центре установлена итальянская и турецкая техника. Отремонтировать здесь можно более 7 марок автомобильной и дорожно-строительной техники.

«За последние 3 месяца капитально отремонтировали 23 машины. Это очень много. И в очень короткие сроки. Нам нужно было показать, прежде всего, самим себе „своё лицо“, что мы можем, как мы можем и как мы будем дальше работать. В оперативном режиме мы работаем с техникой компании „Реском-Тюмень“, но готовы сотрудничать с другими компаниями. Принимать в работу технику в любом объёме»,подчеркнул Денис Плютов, начальник участка по ремонту автомобилей и строительно-дорожных машин «Реском-Тюмень».

Своим секретом успеха компания считает коллектив. Все специалисты обучались в учебных центрах заводов-изготовителей основных марок, стажировались в подобных сервисных центрах.

Фото: «Реском-Тюмень»

Стоит отметить, что техническая база «Реском-Тюмень» является одной из лучших в регионе благодаря современному оборудованию. Организация рассматривает также договоры на оказание услуг по обслуживанию и дорожно-строительной техники — тракторов, кранов и подобной.

#Новости#Сервис#Автомобили#Ремонт#Спецтехника#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25