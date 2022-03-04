Центр «Реском-Тюмень» по капитальному ремонту спецтехники — один из лучших в регионе

«За последние 3 месяца капитально отремонтировали 23 машины. Это очень много. И в очень короткие сроки. Нам нужно было показать, прежде всего, самим себе „своё лицо“, что мы можем, как мы можем и как мы будем дальше работать. В оперативном режиме мы работаем с техникой компании „Реском-Тюмень“, но готовы сотрудничать с другими компаниями. Принимать в работу технику в любом объёме»,подчеркнул Денис Плютов, начальник участка по ремонту автомобилей и строительно-дорожных машин «Реском-Тюмень».