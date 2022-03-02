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Posted 2 марта 2022,, 16:19

Published 2 марта 2022,, 16:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Энергетик обозначил условие стоимости газа в $3000 за тысячу кубометров

2 марта 2022, 16:19
Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, при каких условиях цена на природный газ в странах Европейского Союза может превысить значение в 2,2 тыс. долларов США за тысячу кубометров, установившееся на сегодняшний день.

Пикин пояснил, что цена на сжиженный природный газ (СПГ) зависит от прогнозируемого в апреле этого года «абсолютного минимума» его запасов в Европе и рекомендаций по отказу от поставок российского газа, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, снижение показателей зависит также от активности поставщиков СПГ в свете резкого подорожания энергоносителя. Он отметил, что трейдеры опасаются как ожидаемого в апреле резкого снижения запасов газа в Европе, так и рекомендаций, как обойтись без российского газа предстоящей зимой. По мнению Пикина, это стимулирует рынок.

Эксперт также сообщил, что на относительно невысокую стоимость газа сразу отреагируют поставщики, в связи с чем последующее снижение цены уже будет зависеть от их реакции. Тем более, что теперь, в отличие от ситуации в декабре прошлого года, когда был просто риск дефицита газа, в настоящее время ожидается риск его полного отсутствия в Европе. И в случае отказа европейских стран от газа РФ в следующем зимнем сезоне его стоимость перевалит через 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

#Марина Колодкина#Экономика#Новости
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