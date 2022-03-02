Энергетик обозначил условие стоимости газа в $3000 за тысячу кубометров

Эксперт также сообщил, что на относительно невысокую стоимость газа сразу отреагируют поставщики, в связи с чем последующее снижение цены уже будет зависеть от их реакции. Тем более, что теперь, в отличие от ситуации в декабре прошлого года, когда был просто риск дефицита газа, в настоящее время ожидается риск его полного отсутствия в Европе. И в случае отказа европейских стран от газа РФ в следующем зимнем сезоне его стоимость перевалит через 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.