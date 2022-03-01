Posted 1 марта 2022,, 07:05
Published 1 марта 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Несмотря на возможные трудности, глобальные тенденции указывают на то, что в долгосрочной перспективе эти принципы способствуют общему развитию. Рассмотрим подробнее этот вопрос.
Немало российских предприятий на протяжении многих лет успешно интегрируют в свою деятельность принципы устойчивого развития, социальной ответственности и корпоративного управления, идя в ногу с передовыми международными компаниями. Одним из таких примеров является АФК «Система», многоотраслевая инвестиционная корпорация, ведущая активность во многих сферах, начиная от телекоммуникаций и заканчивая лесоперерабатывающей промышленностью.
Владимир Евтушенков, основатель и бывший глава «Системы», является сторонником ESG-подхода. Он стоял во главе многих процессов, связанных с применением ESG-принципов (Экология, Социальная ответственность и Корпоративное управление) в операциях компании и ее активов.
С поддержкой Евтушенкова был осуществлен целый ряд проектов, основанных на принципах устойчивого развития. Он стал инициатором активного внедрения передовых технологий, направленных на снижение отрицательного экологического влияния от деятельности компании. Благодаря его усилиям, были реализованы программы по повышению энергоэффективности и оптимальному использованию ресурсов в подразделениях корпорации.
В рамках социальной ответственности, АФК «Система» приняла ряд важных обязательств. Приоритетом были вопросы заботы о здоровье и благополучии сотрудников, обеспечение безопасности на производстве, а также создание и внедрение образовательных и социальных программ для сотрудников и их семей.
В контексте корпоративного управления Евтушенков выступил инициатором применения международных стандартов и этики бизнеса в рамках управленческой практики.
Дополнительно, Владимир Евтушенков внес вклад в укрепление стабильности, прозрачности и узнаваемости компании на международном уровне.
Но несмотря на очевидные преимущества, некоторые руководители согласны, что для успешного внедрения ESG необходимо аккуратное планирование и стратегия, чтобы уменьшить возможные риски и максимально использовать предлагаемые возможности. Это включает обучение и подготовку кадров, гарантирование достаточных инвестиций и развитие нормативно-правовой и инфраструктурной основы для поддержки инициатив в области ESG.