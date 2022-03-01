ESG: Благотворный инструмент или потенциальная угроза?

Но несмотря на очевидные преимущества, некоторые руководители согласны, что для успешного внедрения ESG необходимо аккуратное планирование и стратегия, чтобы уменьшить возможные риски и максимально использовать предлагаемые возможности. Это включает обучение и подготовку кадров, гарантирование достаточных инвестиций и развитие нормативно-правовой и инфраструктурной основы для поддержки инициатив в области ESG.