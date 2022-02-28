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Призерами на «Больших вызовах» стали ученики Центра робототехники и АСУ

28 февраля 11:36
Фото: 1Mi
На прошлой неделе в Тюмени прошел региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В числе финалистов также были ребята из Тюменской области, в том числе ученики Центра робототехники и АСУ, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В номинации «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» первое место занял Дышлевский Игорь, а Шумилова София стала призером. Ларионов Николай, Анна Комлева и Екатерина Серебрянникова стали призерами номинации «Умный город и безопасность», а Абдуллаев Адам стал финалистом. Проекты, представленные ребятами на конкурс, самые разнообразные: устройство для дезинсекции курьерских сумок, arm-бот для уборки, школьный чат-бот и другие. Балин Андрей на конкурсе выступал от своей школы № 63 и занял первое место в номинации «Умный город и безопасность».

Все ребята обучаются в «АйтиЛабах» и «РобоЛабах» г. Тюмени. Наставниками ребят на протяжении всех этапов создания проектов выступали преподаватели Центра робототехники и АСУ: Шабалин Кирилл Владимирович, Нугманов Василь Назифович, Картусова Светлана Алексеевна.

В настоящее время, Центр робототехники и АСУ — это 56 ИТ-лабораторий по робототехнике и программированию, а также 3 специализированных класса в г. Тюмени по направлению нейросетевых технологий, системного администрирования, разработке игр и 1 проектная лаборатория. На занятиях ребята осваивают актуальные и востребованные цифровые навыки, учатся проектной работе и познают большой и интересный мир ИТ-технологий. Вся деятельность ЦриАСУ— это вклад в развитие кадрового ИТ-потенциала области.

Отметим, что цифровизация расширяет территорию своего присутствия и влияния, и это чувствуется везде: в школах, колледжах, вузах, учреждениях дополнительного образования. В настоящее время цифровые технологии активно пронизывают и научно-исследовательский процесс, и учебно-образовательный.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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