Призерами на «Больших вызовах» стали ученики Центра робототехники и АСУ

В номинации «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» первое место занял Дышлевский Игорь, а Шумилова София стала призером. Ларионов Николай, Анна Комлева и Екатерина Серебрянникова стали призерами номинации «Умный город и безопасность», а Абдуллаев Адам стал финалистом. Проекты, представленные ребятами на конкурс, самые разнообразные: устройство для дезинсекции курьерских сумок, arm-бот для уборки, школьный чат-бот и другие. Балин Андрей на конкурсе выступал от своей школы № 63 и занял первое место в номинации «Умный город и безопасность».
Все ребята обучаются в «АйтиЛабах» и «РобоЛабах» г. Тюмени. Наставниками ребят на протяжении всех этапов создания проектов выступали преподаватели Центра робототехники и АСУ: Шабалин Кирилл Владимирович, Нугманов Василь Назифович, Картусова Светлана Алексеевна.
В настоящее время, Центр робототехники и АСУ — это 56 ИТ-лабораторий по робототехнике и программированию, а также 3 специализированных класса в г. Тюмени по направлению нейросетевых технологий, системного администрирования, разработке игр и 1 проектная лаборатория. На занятиях ребята осваивают актуальные и востребованные цифровые навыки, учатся проектной работе и познают большой и интересный мир ИТ-технологий. Вся деятельность ЦриАСУ— это вклад в развитие кадрового ИТ-потенциала области.
Отметим, что цифровизация расширяет территорию своего присутствия и влияния, и это чувствуется везде: в школах, колледжах, вузах, учреждениях дополнительного образования. В настоящее время цифровые технологии активно пронизывают и научно-исследовательский процесс, и учебно-образовательный.