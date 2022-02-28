Призерами на «Больших вызовах» стали ученики Центра робототехники и АСУ

В настоящее время, Центр робототехники и АСУ — это 56 ИТ-лабораторий по робототехнике и программированию, а также 3 специализированных класса в г. Тюмени по направлению нейросетевых технологий, системного администрирования, разработке игр и 1 проектная лаборатория. На занятиях ребята осваивают актуальные и востребованные цифровые навыки, учатся проектной работе и познают большой и интересный мир ИТ-технологий. Вся деятельность ЦриАСУ— это вклад в развитие кадрового ИТ-потенциала области.