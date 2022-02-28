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Представители России и Украины договорились провести второй раунд переговоров

28 февраля 16:26
Фото: 1Mi
В Белоруссии завершились переговоры между представителями России и Украины, сообщает РИА Новости. Сегодня обсуждался вопрос о прекращении огня.

По словам представителя делегации Украины Подоляка, по ряду тем наметились определенные решения — к ним вернутся на втором раунде переговоров.

Ранее сегодня Первый канал заявлял, что переговоры провалились, но позже стало известно, что обсуждения продлили ещё на несколько часов. По запросу Украины в Беларусь приехал Роман Абрамович. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, в мероприятии участвовали Леонид Слуцкий, Александр Фомин, Борис Грызлов.

Делегацию от Украины возглавил представитель Минобороны Алексей Резников

#Новости#Александр Мязин#Политика
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