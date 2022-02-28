Представители России и Украины договорились провести второй раунд переговоров

Ранее сегодня Первый канал заявлял, что переговоры провалились, но позже стало известно, что обсуждения продлили ещё на несколько часов. По запросу Украины в Беларусь приехал Роман Абрамович. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, в мероприятии участвовали Леонид Слуцкий, Александр Фомин, Борис Грызлов.